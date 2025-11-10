El Consejo Profesional tiene nueva Presidente

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires realizó el acto de asunción de sus nuevas autoridades en la Sede Provincial que la institución posee en la ciudad de La Plata, marcando el inicio de un nuevo período.

Durante la ceremonia, la Dra. Lucía S. Barcia asumió la presidencia del Consejo Profesional, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la institución. “ Nuestro Consejo trabajará para una profesión necesaria, valorada y reconocida , tanto en el ámbito privado como en el público, tanto en el ejercicio liberal como en la gestión dentro de empresas y organizaciones; elaborando las respuestas que los matriculados y la sociedad esperan de nosotros ”, sostuvo la flamante Presidente. Con una fuerte impronta orientada a la gestión, la Dra. Barcia adelantó los primeros lineamientos de su presidencia, ante un auditorio repleto de representantes de los distintos espacios de la institución y de otras entidades afines, especialmente invitadas.

Proveniente de Mar del Plata, la Dra. Barcia es Contadora Pública Nacional, con formación de posgrado en desarrollo sostenible en el país y en el exterior. Ejerce la profesión en la Dirección Ejecutiva de una compañía desde hace 25 años y cuenta con una amplia trayectoria de participación en organismos internacionales en temas ambientales.

En la misma jornada también asumieron las autoridades de la Caja de Seguridad Social, que continuará siendo presidida por el Dr. Luis A. Calatroni , y del Honorable Tribunal de Ética, cuya presidencia será ejercida por la Dra. Irma B. Valdez .

Previamente al acto de asunción se realizó la entrega de medallas y diplomas a las autoridades salientes y electas, así como a los integrantes de la Junta Provincial Electoral, en reconocimiento a su labor durante el proceso eleccionario.