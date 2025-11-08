Cristina debe devolver lo que cobró de jubilación

El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, avanzó ayer por la vía administrativa y notificó a la ex presidenta Cristina Kirchner de que, debido a su condena por la causa Vialidad, deberá regresar el dinero que percibió por la vía de su jubilación y la de su pensión por viudez, una suma que se calcula en torno a los 1.000 millones de pesos.

“Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias (jubilación y pensión) oportunamente otorgadas, con sus respectivos intereses”, consignó en un comunicado la cartera que conduce Sandra Pettovello.