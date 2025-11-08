Cayó la industria, pero mejoró la construcción

La producción industrial registró una caída de 0,7% interanual en septiembre, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En septiembre, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 0,7% respecto a igual mes de 2024. Además, el índice de la serie desestacionalizada registró una variación negativa de 0,1% con respecto a agosto. El acumulado de enero-septiembre de 2025 presentó un incremento de 3,8% interanual.

El Indec informó además que, en septiembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una suba de 6,8% respecto a igual mes de 2024. En el acumulado de los nueve meses transcurridos de 2025 del índice serie original presentó un aumento de 7,8% respecto a igual período de 2024. En septiembre, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior.

En septiembre siete de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.