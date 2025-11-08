Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |También hubo retención de tareas de los empleados y movilización a la sede

Deportes |También hubo retención de tareas de los empleados y movilización a la sede

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Los jugadores no salieron al terreno de juego, hicieron tareas bajo techo y esperan una solución ante el atraso en el pago de los salarios

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Una escena que no sucedió: los jugadores no salieron a la cancha

8 de Noviembre de 2025 | 02:45
Edición impresa

No fue un entrenamiento más para Gimnasia. En una semana tranquila luego de la victoria en el Monumental que dejó al equipo al borde de la salvación del descenso, el club no tiene paz porque el plantel albiazul realizó una medida de fuerza por la deuda que la dirigencia mantiene desde hace algunos meses.

Los jugadores, en busca de una respuesta de parte de las autoridades albiazules, no salieron del Campus, donde realizaron tareas en el gimnasio y una sesión de videoanálisis, pero sin bajar al campo de juego a realizar la práctica programada por el cuerpo técnico de Fernando Zaniratto.

A la mayoría del plantel -los contratos mayores e intermedios - se le debe parte de los salarios de julio, agosto y septiembre. A los más chicos (los que menos dinero perciben), solamente se les adeuda el sueldo de septiembre.

Al margen de la frustrada práctica de ayer, las dudas surgen en torno al futuro, porque la dirigencia tripera no ha encontrado fuentes de financiamiento, por lo que no parece haber una solución inmediata al problema, aunque en principio el plantel no tomaría medidas más fuertes por lo que no corres riesgo la presencia de los jugadores ante Vélez, aunque podría general alguna duda la concentración programada para la tarde del domingo.

Movilización de Utedyc a la sede

La compleja situación económica repercute, principalmente, en los empleados del club. Si bien la CD completó los salarios de setiembre a los trabajadores del Bosque y Estancia Chica, se mantiene la deuda con aquellos que cumplen funciones en la Sede y el Bosquecito, además de la incertidumbre reinante acerca del pago de los sueldos de octubre.

Por eso, hubo una movilización del gremio a la sede y Utedyc calificó el atraso salarial de “sistemático” en los últimos 6 meses. Ante la situación, la movilización a calle 4 apuntó a visibilizar el reclamo, que se mantendrá -con retención de tareas- hasta qye el club normalice los pagos.

Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”

El Pincha sin margen de error para acceder a copas

 

 

Onofri: "Ni SAD ni gerenciamiento"

Mammini: "Queremos que el club se haga cargo de la situación general"

Los juveniles triperos cierran el año frente a Colón

"Gimnasia es mi casa, pero hay que ser profesional"

Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades y el pedido de impugnación en Psicología

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Mammini: “Queremos que el club se haga cargo de la situación general”

Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”

El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”

El Pincha sin margen de error para acceder a copas

Boca: Úbeda tiene el equipo para el gran partido

Gallardo, a la espera de Montiel y Driussi
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

