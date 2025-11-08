El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Una escena que no sucedió: los jugadores no salieron a la cancha

No fue un entrenamiento más para Gimnasia. En una semana tranquila luego de la victoria en el Monumental que dejó al equipo al borde de la salvación del descenso, el club no tiene paz porque el plantel albiazul realizó una medida de fuerza por la deuda que la dirigencia mantiene desde hace algunos meses.

Los jugadores, en busca de una respuesta de parte de las autoridades albiazules, no salieron del Campus, donde realizaron tareas en el gimnasio y una sesión de videoanálisis, pero sin bajar al campo de juego a realizar la práctica programada por el cuerpo técnico de Fernando Zaniratto.

A la mayoría del plantel -los contratos mayores e intermedios - se le debe parte de los salarios de julio, agosto y septiembre. A los más chicos (los que menos dinero perciben), solamente se les adeuda el sueldo de septiembre.

Al margen de la frustrada práctica de ayer, las dudas surgen en torno al futuro, porque la dirigencia tripera no ha encontrado fuentes de financiamiento, por lo que no parece haber una solución inmediata al problema, aunque en principio el plantel no tomaría medidas más fuertes por lo que no corres riesgo la presencia de los jugadores ante Vélez, aunque podría general alguna duda la concentración programada para la tarde del domingo.

Movilización de Utedyc a la sede

La compleja situación económica repercute, principalmente, en los empleados del club. Si bien la CD completó los salarios de setiembre a los trabajadores del Bosque y Estancia Chica, se mantiene la deuda con aquellos que cumplen funciones en la Sede y el Bosquecito, además de la incertidumbre reinante acerca del pago de los sueldos de octubre.

Por eso, hubo una movilización del gremio a la sede y Utedyc calificó el atraso salarial de “sistemático” en los últimos 6 meses. Ante la situación, la movilización a calle 4 apuntó a visibilizar el reclamo, que se mantendrá -con retención de tareas- hasta qye el club normalice los pagos.