Santilli ya cumple su rol de ministro del Interior

El dirigente del PRO Diego Santilli anunció que presentará su renuncia como diputado nacional, para asumir al frente del Ministerio del Interior. En tanto ayer, aunque sin el traje de funcionario, recibió, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Santilli tenía mandato vigente como diputado del PRO hasta el 10 de diciembre y había obtenido la reelección de su banca en las elecciones del 26 de octubre, en las que se presentó en el primer lugar de la lista de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el partido amarillo.

El domingo último, en tanto, el Gobierno anunció que Santilli había sido designado ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, como parte de los cambios en el gabinete puestos en marcha por el presidente Javier Milei tras la victoria en los comicios.

Santilli y Adorni buscan profundizar los vínculos con las provincias y para eso continuarán la tanda de reuniones el lunes próximo con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). En agenda, está previsto un encuentro el miércoles próximo con el salteño Gustavo Sáenz.

Los primeros puentes para concretar una cita ampliada con los mandatarios provinciales aliados fueron tendidos, a la espera de una fecha concreta, y se dan en medio de los planes del Poder Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y 31 de diciembre.

Las reuniones con Torres y Jalil

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, recibió ayer en Casa Rosada al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien confirmó que en la reunión se abordó la necesidad de que se apruebe el Presupuesto 2026 para tener “mayor previsibilidad”, a la vez que aclaró que los proyectos de reforma laboral y tributaria “no están y lo importante es ver la letra fina”.

El mandatario chubutense arribó a las 15.26, con casi media hora de retraso, a la sede gubernamental y, tras el encuentro, destacó ante la prensa acreditada que Santilli es un dirigente con vocación de “diálogo y consenso”.

También destacó que durante la reunión quedó ratificada la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos que se había acordado hace poco con el ya ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán.

La reunión se produjo en el marco de la ronda de encuentros que Santilli puso en marcha con los mandatarios provinciales para analizar el Presupuesto 2026 y las futuras reformas que promueve la gestión de Milei tras el triunfo en las elecciones legislativas.

Del encuentro participó también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tras esa audiencia Santilli mantenía otra con el gobernador Raúl Jalil.