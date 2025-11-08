Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Política y Economía |Inició las reuniones con funcionarios

Santilli ya cumple su rol de ministro del Interior

Electo diputado nacional por la Provincia, había postergado su renuncia para aprobar el Presupuesto en Comisión

Santilli ya cumple su rol de ministro del Interior

Manuel Adorni, Diego Santilli e Ignacio torres / Presidencia

8 de Noviembre de 2025 | 01:55
Edición impresa

El dirigente del PRO Diego Santilli anunció que presentará su renuncia como diputado nacional, para asumir al frente del Ministerio del Interior. En tanto ayer, aunque sin el traje de funcionario, recibió, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Santilli tenía mandato vigente como diputado del PRO hasta el 10 de diciembre y había obtenido la reelección de su banca en las elecciones del 26 de octubre, en las que se presentó en el primer lugar de la lista de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el partido amarillo.

El domingo último, en tanto, el Gobierno anunció que Santilli había sido designado ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, como parte de los cambios en el gabinete puestos en marcha por el presidente Javier Milei tras la victoria en los comicios.

Santilli y Adorni buscan profundizar los vínculos con las provincias y para eso continuarán la tanda de reuniones el lunes próximo con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). En agenda, está previsto un encuentro el miércoles próximo con el salteño Gustavo Sáenz.

Los primeros puentes para concretar una cita ampliada con los mandatarios provinciales aliados fueron tendidos, a la espera de una fecha concreta, y se dan en medio de los planes del Poder Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y 31 de diciembre.

Las reuniones con Torres y Jalil

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, recibió ayer en Casa Rosada al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien confirmó que en la reunión se abordó la necesidad de que se apruebe el Presupuesto 2026 para tener “mayor previsibilidad”, a la vez que aclaró que los proyectos de reforma laboral y tributaria “no están y lo importante es ver la letra fina”.

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Buscan avanzar con un plan de acción en la Provincia por las inundaciones

El mandatario chubutense arribó a las 15.26, con casi media hora de retraso, a la sede gubernamental y, tras el encuentro, destacó ante la prensa acreditada que Santilli es un dirigente con vocación de “diálogo y consenso”.

También destacó que durante la reunión quedó ratificada la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos que se había acordado hace poco con el ya ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán.

La reunión se produjo en el marco de la ronda de encuentros que Santilli puso en marcha con los mandatarios provinciales para analizar el Presupuesto 2026 y las futuras reformas que promueve la gestión de Milei tras el triunfo en las elecciones legislativas.

Del encuentro participó también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tras esa audiencia Santilli mantenía otra con el gobernador Raúl Jalil.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades y el pedido de impugnación en Psicología

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
+ Leidas

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Mammini: “Queremos que el club se haga cargo de la situación general”

Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”

El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
Últimas noticias de Política y Economía

Milei con empresarios: mantiene las bandas cambiarias

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

VIDEO. Buscan avanzar con un plan de acción en la Provincia por las inundaciones

La relación Milei-Macri, entre la alianza frustrada, la desconfianza permanente y alternativas en danza
Espectáculos
“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país
Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”
Hija de tigresa: así luce Sofía Gala como mamá Moria
Agatha Christie llega a Netflix: cuándo y con qué novela
Wanda sobre Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que se enamore”
Policiales
Del error al espanto: el terrible drama de una familia en Tolosa
Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados
Una tiktoker sin licencia para conducir
Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas
Los despertaron a golpes y les exigieron “la plata de las vaquitas”
Información General
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?
Deportes
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
El Pincha sin margen de error para acceder a copas
Boca: Úbeda tiene el equipo para el gran partido
Gallardo, a la espera de Montiel y Driussi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla