Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología

Franja Morada retenía la conducción en 9 de 17 facultades, pero perdió el claustro de Veterinarias a manos del peronismo, que se impuso en Medicina y Humanidades
Con final abierto en Psicología, sin grandes sorpresas al cierre de esta edición y con floja participación libertaria (ver gráfico), cerraron ayer las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde cada año se renueva la conducción de los Centros y los cinco consejeros que representan al claustro en los Consejos Directivos de las 17 facultades, además de una banca para el Consejo Superior de la UNLP.
En Psicología, el escrutinio avanzaba a paso lento y la pelea por los votos se polarizaba entre Franja Morada (FM) -que hoy tiene el Centro y la mayoría del claustro- y La Jauretche (Juventud Universitaria Peronista). Fue en un marco de tensión donde los morados denunciaron irregularidades, presentaron pedidos de impugnación y hablaron de un “fraude electoral” que desde la Jup y el Rectorado descartaron.
A la espera de esos resultados, el sector de la JUP que se referencia en el funcionario municipal Guillermo “Nano” Cara festejó por partida doble al retener Medicina -donde se llama Remediar y dobló en votos a Vientos de Abajo (La Mella, regional de Patria Grande, que a nivel nacional lidera Juan Grabois)- y Humanidades, a través de La Jauretche, donde el Aule (La Mella) relegó el consejero por la minoría a Unite (PCR).
Otro sector de la JUP, el que responde al exCámpora Marcel Aguilera, celebró en Veterinarias, donde FM retuvo el Centro pero perdió la mayoría del claustro en una votación dividida casi sin antecedentes.
Más holgada fue la victoria para los morados en Informática, donde seguirán con la conducción y la mayoría de cuatro consejeros en un claustro en el que la minoría seguirá en manos de La Fuente (JUP).
Por amplio margen el reformismo universitario retuvo además el Centro y la mayoría del claustro en Derecho, donde los peronistas de DND conservarán la minoría. FM también revalido en su histórico bastión de Económicas, aunque sin la contundencia de otros años y por poco más de 100 votos frente al Muece (La Mella).
En contraste, FM ganó de forma categórica en Arquitectura. Lo que cambiará aquí es la representación de la minoría, que hoy le pertenece a los independientes de izquierda del Agite estudiantil y desde abril próximo pasará a estar en manos de Fuera de Escala (parte de un sector de la JUP que responde al dirigente Marcel Aguilera).
Un escenario similar se dio en Ingeniería, donde volvió a imponerse la expresión universitaria del radicalismo, pero Cinética (JUP) relegó el consejero por la minoría a Unidad (PCR).
Nada cambió en Agrarias, con FM al frente y la minoría en poder de Cambium (La Mella). También repitieron triunfo los morados en el Observatorio, donde la minoría seguirá siendo de los peronistas de Suma.
En Exactas, la elección de ayer fue un calco de la del año pasado, con FM reteniendo el Centro y tres consejeros, mientras que la minoría se repartirá entre Suma y el Colectivo Estudiantil, ligado a La Cámpora.
En Periodismo, La Cámpora (que allí se llama Rodolfo Walsh) ratificó su histórica hegemonía ante Fandango (La Mella), que continúa con la banca por la minoría.
En Trabajo Social, la conducción seguirá en poder del Miles -que, aunque no de forma orgánica simpatiza con el peronismo-, pero relegó 2 consejeros de 5: uno será para la 26 de junio (La Mella) y otra para la Ramón Carrillo (JUP).
En Artes continuará conduciendo Cronopios (La Mella), con De sol a sol (La Cámpora) con la minoría. En Naturales, la mayoría seguirá del lado del Frente Natural (cercanos al kirchnerismo) y la minoría, en el Frente Reformista. Mientras que en Odontología los independientes del MOI se quedaron con todo.
