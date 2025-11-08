Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Espectáculos |EN MEDIO DEL ESCÁNDALO

“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país

El conductor regresó a la Argentina intentando evadir a la prensa tras el conflicto que vive con su familia por supuestas amenazas a sus hijos

“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país

Marcelo sigue abatido por su situación familiar

8 de Noviembre de 2025 | 02:21
Edición impresa

En una de las semanas más complicadas de su vida, Marcelo Tinelli volvió a la Argentina tras refugiarse por unos días en Uruguay mientras buscaba resolver la complicada interna familiar y los problemas económicos que lo aquejan y que derivaron en la revelación de amenazas a su hija menor, Juana Tinelli.

Fue Mercedes Ninci quien confirmó que el conductor regresó al país en horas de la madrugada del viernes para evitar a la prensa y pasar lo más desapercibido posible. “Volvió de Uruguay. Llegó a las cinco de la mañana, aproximadamente”, relató la periodista sobre la llegada de Tinelli al aeropuerto de San Fernando en un vuelo privado pagado por Amazon, que es la empresa con la que está grabando la nueva temporada de su reality “Los Tinelli”.

“Llegó a las cinco de la mañana, me cuentan mis amigos de la PSA y de Migraciones. Les pregunté cómo lo vieron y me dijeron: estaba muy demacrado”, continuó Ninci su relato sobre el arribo de Marcelo, que emprendió el retorno por los compromisos laborales con Carnaval, el canal de streaming en donde tiene su nuevo programa junto a Carla Conte, Pachu Peña, Fede Bal y Sabrina Rojas, entre otros.

Según indicó la periodista, el conductor hará el programa desde su casa porque “no quiere que lo vea nadie”. Además, se reveló que el empresario aún tiene inconcluso el final de sus grabaciones para su serie, algo que tiene preocupada a la plataforma que lo patrocina. “Este martes no se presentó, miércoles tampoco. Había malestar en la gente de Amazon”, sumó Mercedes.

La interna familiar continúa

Mientras Marcelo intenta pasar desapercibido y resolver los conflictos, la interna del clan Tinelli continúa, en especial tras las declaraciones de Soledad Aquino y Cande Tinelli, quienes apuntaron contra Juanita y su mamá, Paula Robles, tras el revuelo inicial.

Ahora, desde su cuenta de Instagram, Aquino compartió un nuevo mensaje a favor del conductor que trajo polémica: “Creo, Marce querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes. Sos un amor y la gente te está haciendo mierda porque hay mucha gente muy, muy mala y enferma. Besos, te quiero con mi corazón”, escribió. Si bien el mensaje fue con afecto, sorprendió el comentario que realizó Candelaria, que dejó ver que la interna sigue latente.

LE PUEDE INTERESAR

Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”

LE PUEDE INTERESAR

Hija de tigresa: así luce Sofía Gala como mamá Moria

“La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”, lanzó la “it girl”, en un mensaje que los usuarios interpretaron como un palito para Robles.

Inmediatamente, la publicación se llenó de reproches hacia Cande y muchos usuarios prefirieron ponerse del lado de la bailarina. “Vos y tu hermana (por Mica Tinelli) se beneficiaron siempre por ser las hijas de...”, dijo un usuario, mientras que otra sumó: “Qué feo que hables mal de las madres de tus hermanos. Tantos tatuajes, tanta niña malcriada, anda a trabajar”.

Juanita, ante la justicia

En medio de toda esta situación, también se conoció que la hija del conductor se presentó ante la Justicia para ampliar su denuncia sobre las amenazas que habría recibido. “Juanita Tinelli ratificó las denuncias por amenazas ante el fiscal Federico Taramelli en el día de ayer”, contó Mercedes Ninci.

Al igual que su papá, Juana decidió hacer la declaración a través de Zoom para no ser interceptada por la prensa. “Dijeron que la declaración fue cortísima, de diez segundos”, agregó la comunicadora e indicó que aún resta que la joven entregue su celular para ser evaluado por la policía científica.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Marcelo sigue abatido por su situación familiar

Juana Tinelli ratificó la denuncia por amenazas

Guía de cines

Agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades y el pedido de impugnación en Psicología

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
+ Leidas

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Mammini: “Queremos que el club se haga cargo de la situación general”

El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina

Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
Últimas noticias de Espectáculos

Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”

Hija de tigresa: así luce Sofía Gala como mamá Moria

Agatha Christie llega a Netflix: cuándo y con qué novela

Wanda sobre Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que se enamore”
Policiales
Del error al espanto: el terrible drama de una familia en Tolosa
Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados
Una tiktoker sin licencia para conducir
Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas
Los despertaron a golpes y les exigieron “la plata de las vaquitas”
La Ciudad
Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología
“Amarillo precaución” por arsénico en el agua
Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80
Estacionar: una batalla diaria en Villa Elisa
Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes
Información General
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?
Deportes
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
El Pincha sin margen de error para acceder a copas
Boca: Úbeda tiene el equipo para el gran partido
Gallardo, a la espera de Montiel y Driussi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla