“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país

El conductor regresó a la Argentina intentando evadir a la prensa tras el conflicto que vive con su familia por supuestas amenazas a sus hijos
En una de las semanas más complicadas de su vida, Marcelo Tinelli volvió a la Argentina tras refugiarse por unos días en Uruguay mientras buscaba resolver la complicada interna familiar y los problemas económicos que lo aquejan y que derivaron en la revelación de amenazas a su hija menor, Juana Tinelli.
Fue Mercedes Ninci quien confirmó que el conductor regresó al país en horas de la madrugada del viernes para evitar a la prensa y pasar lo más desapercibido posible. “Volvió de Uruguay. Llegó a las cinco de la mañana, aproximadamente”, relató la periodista sobre la llegada de Tinelli al aeropuerto de San Fernando en un vuelo privado pagado por Amazon, que es la empresa con la que está grabando la nueva temporada de su reality “Los Tinelli”.
“Llegó a las cinco de la mañana, me cuentan mis amigos de la PSA y de Migraciones. Les pregunté cómo lo vieron y me dijeron: estaba muy demacrado”, continuó Ninci su relato sobre el arribo de Marcelo, que emprendió el retorno por los compromisos laborales con Carnaval, el canal de streaming en donde tiene su nuevo programa junto a Carla Conte, Pachu Peña, Fede Bal y Sabrina Rojas, entre otros.
Según indicó la periodista, el conductor hará el programa desde su casa porque “no quiere que lo vea nadie”. Además, se reveló que el empresario aún tiene inconcluso el final de sus grabaciones para su serie, algo que tiene preocupada a la plataforma que lo patrocina. “Este martes no se presentó, miércoles tampoco. Había malestar en la gente de Amazon”, sumó Mercedes.
Mientras Marcelo intenta pasar desapercibido y resolver los conflictos, la interna del clan Tinelli continúa, en especial tras las declaraciones de Soledad Aquino y Cande Tinelli, quienes apuntaron contra Juanita y su mamá, Paula Robles, tras el revuelo inicial.
Ahora, desde su cuenta de Instagram, Aquino compartió un nuevo mensaje a favor del conductor que trajo polémica: “Creo, Marce querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes. Sos un amor y la gente te está haciendo mierda porque hay mucha gente muy, muy mala y enferma. Besos, te quiero con mi corazón”, escribió. Si bien el mensaje fue con afecto, sorprendió el comentario que realizó Candelaria, que dejó ver que la interna sigue latente.
“La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”, lanzó la “it girl”, en un mensaje que los usuarios interpretaron como un palito para Robles.
Inmediatamente, la publicación se llenó de reproches hacia Cande y muchos usuarios prefirieron ponerse del lado de la bailarina. “Vos y tu hermana (por Mica Tinelli) se beneficiaron siempre por ser las hijas de...”, dijo un usuario, mientras que otra sumó: “Qué feo que hables mal de las madres de tus hermanos. Tantos tatuajes, tanta niña malcriada, anda a trabajar”.
En medio de toda esta situación, también se conoció que la hija del conductor se presentó ante la Justicia para ampliar su denuncia sobre las amenazas que habría recibido. “Juanita Tinelli ratificó las denuncias por amenazas ante el fiscal Federico Taramelli en el día de ayer”, contó Mercedes Ninci.
Al igual que su papá, Juana decidió hacer la declaración a través de Zoom para no ser interceptada por la prensa. “Dijeron que la declaración fue cortísima, de diez segundos”, agregó la comunicadora e indicó que aún resta que la joven entregue su celular para ser evaluado por la policía científica.
Marcelo sigue abatido por su situación familiar
Juana Tinelli ratificó la denuncia por amenazas
