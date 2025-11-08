Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

La Ciudad |Propuestas para degustar y aprender

Un finde para la comida italiana y la recorrida por el “camino del alcaucil”

Un finde para la comida italiana y la recorrida por el “camino del alcaucil”

Hoy y mañana De 12 a 23, platos de Italia en Parque Alberti / EL DIA

8 de Noviembre de 2025 | 02:03
Edición impresa

Llega el fin de semana y la Ciudad se prepara para paladares con ganas. Por un lado, el festival de la gastronomía italiana en Parque Alberti, hoy y mañana. Por otro, el alcaucil, uno de los productos estrella del cordón regional, promete emociones en Los Hornos, mañana.

La semana de la cocina italiana en el mundo irá de 12 a 23 en 25 y 38, con entrada libre y gratuita. Se podrá degustar piegata al horno, pizza napoletana, pizza al horno allá legna, pizza margarita, pastas artesanales, panzerotti della puglia, focaccia, la gamba pazza, carne arrostita con salsas y guarnición italiana. Rabas, birre (cerveza) de origen italiano y aperitivos italianos.

La pastelería propondrá de chocolates y alfajores italianos, cannolo, sfogliatelle, tiramisú, gellato italiano, alfajores y bomboloni. Los precios rondan en 6.500 y 10.000 pesos. También hay platos de hasta 20.000 pesos , se indicó. La agena incluye la presencia del chef David Veltri, que dará cuatro clases de cocina a las 16 y 18.

CAMINO DEL ALCAUCIL

Mañana se llevará a cabo la segunda edición del festival del alcaucil, organizado por productores locales. Invitan a vivir una experiencia de Agroturismo temático en el campo “El recodo”, en 658 de 7 a 122, Villa Garibaldi.

El recorrido comenzará a las 11.30, con la propuesta de recorrer los cultivos, disfrutar de la cocina de los productores y cosechar alcauciles.

El valor de la experiencia, es de 55.000 pesos, hay descuento del 10% para grupo de 4 o más amigos y si estás de cumpleaños y portas DNI. También, en grupo de 10 amigos ingresan dos sin cargo, pagan sólo 8 personas adultas.

La propuesta invita a vivir un día de campo, en la cocina de los productores que le dan vida a la capital nacional del producto.

 

