Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes
Los gremios estatales insisten en retomar la negociación salarial
Finde especial en NINI: ofertas, juegos y sorteo en el aniversario
VIDEO. Colapinto 2026: el argentino renovó por una temporada más
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Otro paso positivo en defensa del hábito de la lectura en La Plata
VIDEO. Buscan avanzar con un plan de acción en la Provincia por las inundaciones
Revelan que el contador de los Kirchner prefirió quedar preso
El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
Diputados insisten en que se convoque a funcionarios por la fuerza
Un finde para la comida italiana y la recorrida por el “camino del alcaucil”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Llega el fin de semana y la Ciudad se prepara para paladares con ganas. Por un lado, el festival de la gastronomía italiana en Parque Alberti, hoy y mañana. Por otro, el alcaucil, uno de los productos estrella del cordón regional, promete emociones en Los Hornos, mañana.
La semana de la cocina italiana en el mundo irá de 12 a 23 en 25 y 38, con entrada libre y gratuita. Se podrá degustar piegata al horno, pizza napoletana, pizza al horno allá legna, pizza margarita, pastas artesanales, panzerotti della puglia, focaccia, la gamba pazza, carne arrostita con salsas y guarnición italiana. Rabas, birre (cerveza) de origen italiano y aperitivos italianos.
La pastelería propondrá de chocolates y alfajores italianos, cannolo, sfogliatelle, tiramisú, gellato italiano, alfajores y bomboloni. Los precios rondan en 6.500 y 10.000 pesos. También hay platos de hasta 20.000 pesos , se indicó. La agena incluye la presencia del chef David Veltri, que dará cuatro clases de cocina a las 16 y 18.
Mañana se llevará a cabo la segunda edición del festival del alcaucil, organizado por productores locales. Invitan a vivir una experiencia de Agroturismo temático en el campo “El recodo”, en 658 de 7 a 122, Villa Garibaldi.
El recorrido comenzará a las 11.30, con la propuesta de recorrer los cultivos, disfrutar de la cocina de los productores y cosechar alcauciles.
El valor de la experiencia, es de 55.000 pesos, hay descuento del 10% para grupo de 4 o más amigos y si estás de cumpleaños y portas DNI. También, en grupo de 10 amigos ingresan dos sin cargo, pagan sólo 8 personas adultas.
LE PUEDE INTERESAR
En 3 y diagonal 73 vías en punta ponen en riesgo las ruedas
LE PUEDE INTERESAR
Docentes no cobraron y algunas aulas quedaron vacías en la Ciudad
La propuesta invita a vivir un día de campo, en la cocina de los productores que le dan vida a la capital nacional del producto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí