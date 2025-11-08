Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Policiales |El proceso se reanuda el lunes con más testigos

El jury a Makintach afectado por un apagón

El jury a Makintach afectado por un apagón

La jueza Makintach dijo que vivió un escarnio mediático / El DIA

8 de Noviembre de 2025 | 02:06
Edición impresa

La segunda audiencia del enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del debate por la muerte de Diego Armando Maradona, fue suspendida por reiterados cortes de luz.

Según indicaron fuentes del caso, la jornada se reanudará el próximo lunes, desde las 9, con las declaraciones de los magistrados Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, quienes integraban el Tribunal III de San Isidro junto a Makintach, que para el jury cuenta con la defensa del abogado platense Darío Saldaño.

“Se cortó varias veces la luz y empezó a caer agua del sistema de aire acondicionado”, informaron voceros que estaban en el Anexo de la Cámara de Senadores, en La Plata.

Ayer prestaron testimonio los fiscales Carolina Asprella y José Amallo, que investigan a la imputada en la causa penal que se tramita en la UFI Nº 1 de San Isidro.

El escándalo estalló a fines de mayo cuando trascendieron videos de la jueza mientras caminaba por los pasillos de los tribunales situados en la calle Ituzaingó 340, en San Isidro, donde también brindó una entrevista en su despacho y se la observaba en una de las audiencias del debate por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador de Boca, que fue declarado nulo y se reanudará el 17 de marzo de 2026.

Makintach había presentado su renuncia al gobernador Axel Kicillof, quien no se expidió al respecto, por lo que se determinará en el jury si es destituida del cargo.

Además, la Universidad Austral determinó suspenderla de manera inmediata de la cátedra que enseñaba en la Facultad de Derecho.

El miércoles, ante la posibilidad de dar su versión de los hechos, Makintach, asistida por Darío Saldaño, expresó: “Estoy nerviosa, quiero que me conozcan. Viví un escarnio mediático de cosas que no son reales”.

“Veo en todos lados `la jueza del escándalo`. No podía dormir. Juro por mis hijos que no conocía a los productores. Le confié a mí mejor amiga una entrevista. No pude dimensionar al mundo al que me estaba metiendo”, concluyó.

Los cargos que le endilgan son “cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios”.

 

