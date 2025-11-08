El jury a Makintach afectado por un apagón

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes
Los gremios estatales insisten en retomar la negociación salarial
Finde especial en NINI: ofertas, juegos y sorteo en el aniversario
VIDEO. Colapinto 2026: el argentino renovó por una temporada más
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Otro paso positivo en defensa del hábito de la lectura en La Plata
VIDEO. Buscan avanzar con un plan de acción en la Provincia por las inundaciones
Revelan que el contador de los Kirchner prefirió quedar preso
El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
Diputados insisten en que se convoque a funcionarios por la fuerza
Un finde para la comida italiana y la recorrida por el “camino del alcaucil”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La segunda audiencia del enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del debate por la muerte de Diego Armando Maradona, fue suspendida por reiterados cortes de luz.
Según indicaron fuentes del caso, la jornada se reanudará el próximo lunes, desde las 9, con las declaraciones de los magistrados Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, quienes integraban el Tribunal III de San Isidro junto a Makintach, que para el jury cuenta con la defensa del abogado platense Darío Saldaño.
“Se cortó varias veces la luz y empezó a caer agua del sistema de aire acondicionado”, informaron voceros que estaban en el Anexo de la Cámara de Senadores, en La Plata.
Ayer prestaron testimonio los fiscales Carolina Asprella y José Amallo, que investigan a la imputada en la causa penal que se tramita en la UFI Nº 1 de San Isidro.
El escándalo estalló a fines de mayo cuando trascendieron videos de la jueza mientras caminaba por los pasillos de los tribunales situados en la calle Ituzaingó 340, en San Isidro, donde también brindó una entrevista en su despacho y se la observaba en una de las audiencias del debate por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador de Boca, que fue declarado nulo y se reanudará el 17 de marzo de 2026.
Makintach había presentado su renuncia al gobernador Axel Kicillof, quien no se expidió al respecto, por lo que se determinará en el jury si es destituida del cargo.
LE PUEDE INTERESAR
Marita Verón: siguen una pista en Paraguay
LE PUEDE INTERESAR
Identificaron al hombre que hallaron muerto en Plaza España
Además, la Universidad Austral determinó suspenderla de manera inmediata de la cátedra que enseñaba en la Facultad de Derecho.
El miércoles, ante la posibilidad de dar su versión de los hechos, Makintach, asistida por Darío Saldaño, expresó: “Estoy nerviosa, quiero que me conozcan. Viví un escarnio mediático de cosas que no son reales”.
“Veo en todos lados `la jueza del escándalo`. No podía dormir. Juro por mis hijos que no conocía a los productores. Le confié a mí mejor amiga una entrevista. No pude dimensionar al mundo al que me estaba metiendo”, concluyó.
Los cargos que le endilgan son “cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí