El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
Mientras el peronismo bonaerense atraviesa un período de autocrítica tras la derrota del 26 de octubre, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó un mensaje que reactivó la interna del Partido Justicialista provincial. La dirigente del Movimiento Evita, cercana a Cristina Kirchner, criticó la conducción de Máximo Kirchner y se mostró dispuesta a competir por la presidencia partidaria si se convocan elecciones internas.
“Ojalá podamos acordar y no tener otra elección con peleas. Pero si hay internas, quiero participar como otros dirigentes”, expresó Fernández en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco.
“El partido no debe ser una cáscara vacía ni un espacio de disputa, sino de construcción, de escucha y de recorrido. Hoy eso no está pasando”, añadió.
Aunque luego bajó el tono de sus declaraciones, la intendenta insistió en la necesidad de una apertura dentro del PJ bonaerense: “No se trata de personas, sino de procesos históricos. Si no hay participación, algo está mal. Cuando no abrís el juego, es porque no confiás en el pueblo”, planteó.
“Lo invito a recorrer. Mi propuesta es oxigenar el peronismo”, agregó sobre su vínculo con el diputado.
Fernández, que ocupa una de las vicepresidencias del PJ nacional, es considerada una dirigente de confianza de la ex presidenta. Sin embargo, intendentes bonaerenses interpretaron su postura como una reacción al malestar que dejó el cierre de listas de diputados nacionales, en las que su espacio no tuvo presencia.
“Faltó territorialidad”, coincidió la jefa comunal, retomando el diagnóstico del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), alineado con Axel Kicillof, sobre la selección de candidatos impulsada por Cristina Kirchner.
La intendenta de Moreno también dejó abierta la posibilidad de competir por la Gobernación bonaerense en 2027.
“Evalúo la gestión de Kicillof como buena. Hubiese querido transformar más. Le propuse cambios para Moreno que quedaron ahí. Pero es una persona honesta y gobierna en un contexto muy difícil”, expresó.
El mandato de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense vence el 18 de diciembre. Algunos intendentes del MDF buscan desplazarlo, aunque ya expiró el plazo de 60 días para convocar a elecciones. Por ese motivo, la definición podría postergarse hasta comienzos del próximo año para no interferir con el tratamiento legislativo del Presupuesto y la Ley Fiscal, donde Kicillof necesita el respaldo de La Cámpora.
Entre los posibles postulantes para suceder a Máximo Kirchner se mencionan a la vicegobernadora Verónica Magario, al ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, cercano a Cristina y con buena relación con el gobernador.
Desde sectores más cercanos a la ex presidenta advierten, sin embargo, que una interna podría profundizar las divisiones: “Hacerla sería confirmar que llegamos divididos a 2027”, reconoció un referente kirchnerista.
