El Pincha sin margen de error para acceder a copas

En este tramo final de temporada, Estudiantes se juega el año en el Torneo Clausura, pero sobre todo en la tabla anual, en la zona de clasificación a Copa Sudamericana, el principal objetivo del Club, ya que la continuidad de varios integrantes del equipo depende de si el equipo compite internacionalmente el próximo año.

En este sentido, el Pincha ya no depende de sí mismo para acceder al certamen continental, debido que a falta de 6 puntos para el cierre del campeonato, está a 4 unidades de ingresar a esa zona, y tiene tres rivales por delante con 46 puntos. Entre ellos, está Tigre, un rival directo que enfrentará mañana en Victoria, que a su vez es el último en ingresar.

Por eso, Domínguez y compañía tienen un plan: ganar las dos “finales” que tiene por delante y esperar resultados. Además de un plan B por si algo falla: estar pendiente a las posibilidades de que los equipos de arriba liberen cupos. Por su parte, vale mencionar que Estudiantes continúa con chances de jugar la Libertadores 2026, aunque la única puerta de acceso es ganando el actual Torneo.

Sin embargo, el Pincha está con un ojo en la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro, ya que en el hipotético caso de que se quede en la puerta del ingreso a copas, una corocación Granate será de suma importancia ya que clasificará directamente al certamen más importante del continente liberado un cupo en tabla anual. Si bien los comandados por Pellegrino no están en zona de copas, están décimos con 46 unidades, las mismas que el Matador, el último en el acceso internacional.

En paralelo, otro salvavidas es que uno de los equipos que se encuentran por arriba del Pincha se queden con el actual Torneo, para así, generar otro lugar libre en esa lucha. Aunque Estudiantes, también deberá hacer su trabajo, para quedar lo más cerca posible de esa zona.

Lo cierto, es que el equipo debe ganar los últimos dos partidos a toda costa, para ayudar a su suerte y llegar con chances a la última instancia.