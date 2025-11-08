Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

La Ciudad |“Atenea”, creada en 1923, se trasladó a media cuadra

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Los propietarios no llegaron a un acuerdo por el alquiler. En esa esquina abrirá un nuevo local de marroquinería

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Atenea, creada en 1923, se muda a 49 entre 4 y 5 / Gonzalo calvelo

8 de Noviembre de 2025 | 02:06
Edición impresa

“Me parecía importante que estuviera en la esquina porque le daba una nota de color a la zona y a la diagonal 80. Es como la farmacia del frente, que es típica en el barrio. Se va a sentir su ausencia. Además, traía mucha gente”, expresó Gabriela, vendedora del local de ropa del lado de Atenea, en 49 y diagonal 80. Sus palabras buscan la esencia de la esquina, de una vista tan antigua como la librería que existía desde 1923, cuando todavía La Plata era una Ciudad joven con dotes de faro de américa. Todo o buena parte de eso cambiará porque desde hace un mes se fueron los libros y en el local ahora hay albañiles preparando el escenario de una marroquinería: llegan las carteras, accesorios y prendas de cuero.

“Algo se abría para que lo habitara. Lo que recuerdo es esa sensación de entrar a algún sitio donde era bienvenida. Una sensación de casa. Era semejante al efecto que me producía entrar a un relato, un cuento. Eran habitaciones, estados. Pequeños universos portátiles", dijo la escritora Graciela Montes en "palabra redonda" dando cuenta del mágico espacio de la esquina de diagonal 80 que ahora cambió a media cuadra en 49 entre 4 y 5, un local un poco más chico.

Allí vuelven a verse las pilas de libros, paredes cubiertas de estantes, luces cálidas y la escalera de siempre que invita a buscar libros. También, la máquina registradora de la década de 1930 que la siguen usando como caja.

Sus dueños Eduardo Fuentes y Ana Ovelensik decidieron hacer de la librería Atenea su proyecto de vida y de familia. Allí crecieron sus tres hijos. "No hacemos talleres, ni es un espacio cultural. Siempre fue una librería. Trato de que tenga mi esencia. Vendo los libros que me gustan, la librería nos identifica", expresó Fuentes mientras atendía a dos clientes. La música clásica electrónica también identificaba el lugar.

Se especializan en ciencias sociales, poesía, historia, filosofía, estética, política, economía e historietas. “Yo siempre fui lector antes de ser librero”, explicó Fuentes, quien que comenzó como empleado de la librería en 1992. “En mi casa se leía y empecé a leer por mi hermana mayor”, recordó. Más adelante se encontraría con Ana, su pareja, también apasionada por la literatura.

102 AÑOS Y DOS MUDANZAS

La librería se fundó en la diagonal 80 en 1923, con su primer dueño, el español Buenaventura Gómez Alcázar. Fue la segunda en la Ciudad, donde ya estaba La Normal, de la familia García.

LE PUEDE INTERESAR

Estacionar: una batalla diaria en Villa Elisa

LE PUEDE INTERESAR

Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes

En 1960 Alcázar se la alquiló a dos de sus empleados, Alonso y Gaspari, quienes la tuvieron hasta 1992, año en que Fuentes decide dar el paso al frente. En 2009, otro cambio, cuando ingresa a la sociedad Javier Ringuelet (hasta 2023).

En 2004 Atenea debió moverse, como ahora. Pero fue ahí nomás, a media cuadra, hasta 2015, cuando los libros pegaron la vuelta a su sede original. De allí, hasta octubre pasado, siguió afianzando la presencia y la marca. El local va y viene pero no se va del barrio.

“Siempre se alquiló la esquina. El dueño, que es del rubro gastronómico, no nos quiso renovar el contrato”, apuntó Fuentes. La opción de comprarlo, por una cifra del orden de los 200 mil dólares, quedó lejos.

Según indica un cartel que está pegado en una ventanal del local, el próximo negocio será una marroquinería de amplia trayectoria y varios locales en el micro centro.

"Son cambios que iban a suceder. Hay que meterle fuerza, para recuperar todo lo que se pierde en la mudanza pero vamos a estar acá hasta que nos cansemos", remarcó el comerciante. Sus ojos daban cuenta de la historia que relataba.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades y el pedido de impugnación en Psicología

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
+ Leidas

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Mammini: “Queremos que el club se haga cargo de la situación general”

El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina

Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
Últimas noticias de La Ciudad

Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

Estacionar: una batalla diaria en Villa Elisa

Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes
Policiales
Del error al espanto: el terrible drama de una familia en Tolosa
Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados
Una tiktoker sin licencia para conducir
Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas
Los despertaron a golpes y les exigieron “la plata de las vaquitas”
Espectáculos
“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país
Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”
Hija de tigresa: así luce Sofía Gala como mamá Moria
Agatha Christie llega a Netflix: cuándo y con qué novela
Wanda sobre Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que se enamore”
Información General
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?
Deportes
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
El Pincha sin margen de error para acceder a copas
Boca: Úbeda tiene el equipo para el gran partido
Gallardo, a la espera de Montiel y Driussi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla