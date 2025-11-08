Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

“Me parecía importante que estuviera en la esquina porque le daba una nota de color a la zona y a la diagonal 80. Es como la farmacia del frente, que es típica en el barrio. Se va a sentir su ausencia. Además, traía mucha gente”, expresó Gabriela, vendedora del local de ropa del lado de Atenea, en 49 y diagonal 80. Sus palabras buscan la esencia de la esquina, de una vista tan antigua como la librería que existía desde 1923, cuando todavía La Plata era una Ciudad joven con dotes de faro de américa. Todo o buena parte de eso cambiará porque desde hace un mes se fueron los libros y en el local ahora hay albañiles preparando el escenario de una marroquinería: llegan las carteras, accesorios y prendas de cuero.

“Algo se abría para que lo habitara. Lo que recuerdo es esa sensación de entrar a algún sitio donde era bienvenida. Una sensación de casa. Era semejante al efecto que me producía entrar a un relato, un cuento. Eran habitaciones, estados. Pequeños universos portátiles", dijo la escritora Graciela Montes en "palabra redonda" dando cuenta del mágico espacio de la esquina de diagonal 80 que ahora cambió a media cuadra en 49 entre 4 y 5, un local un poco más chico.

Allí vuelven a verse las pilas de libros, paredes cubiertas de estantes, luces cálidas y la escalera de siempre que invita a buscar libros. También, la máquina registradora de la década de 1930 que la siguen usando como caja.

Sus dueños Eduardo Fuentes y Ana Ovelensik decidieron hacer de la librería Atenea su proyecto de vida y de familia. Allí crecieron sus tres hijos. "No hacemos talleres, ni es un espacio cultural. Siempre fue una librería. Trato de que tenga mi esencia. Vendo los libros que me gustan, la librería nos identifica", expresó Fuentes mientras atendía a dos clientes. La música clásica electrónica también identificaba el lugar.

Se especializan en ciencias sociales, poesía, historia, filosofía, estética, política, economía e historietas. “Yo siempre fui lector antes de ser librero”, explicó Fuentes, quien que comenzó como empleado de la librería en 1992. “En mi casa se leía y empecé a leer por mi hermana mayor”, recordó. Más adelante se encontraría con Ana, su pareja, también apasionada por la literatura.

102 AÑOS Y DOS MUDANZAS

La librería se fundó en la diagonal 80 en 1923, con su primer dueño, el español Buenaventura Gómez Alcázar. Fue la segunda en la Ciudad, donde ya estaba La Normal, de la familia García.

En 1960 Alcázar se la alquiló a dos de sus empleados, Alonso y Gaspari, quienes la tuvieron hasta 1992, año en que Fuentes decide dar el paso al frente. En 2009, otro cambio, cuando ingresa a la sociedad Javier Ringuelet (hasta 2023).

En 2004 Atenea debió moverse, como ahora. Pero fue ahí nomás, a media cuadra, hasta 2015, cuando los libros pegaron la vuelta a su sede original. De allí, hasta octubre pasado, siguió afianzando la presencia y la marca. El local va y viene pero no se va del barrio.

“Siempre se alquiló la esquina. El dueño, que es del rubro gastronómico, no nos quiso renovar el contrato”, apuntó Fuentes. La opción de comprarlo, por una cifra del orden de los 200 mil dólares, quedó lejos.

Según indica un cartel que está pegado en una ventanal del local, el próximo negocio será una marroquinería de amplia trayectoria y varios locales en el micro centro.

"Son cambios que iban a suceder. Hay que meterle fuerza, para recuperar todo lo que se pierde en la mudanza pero vamos a estar acá hasta que nos cansemos", remarcó el comerciante. Sus ojos daban cuenta de la historia que relataba.