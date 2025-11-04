Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Basta de las mismas noticias de siempre... EL DIA del domingo llega con temas que innovan

4 de Noviembre de 2025 | 19:44

Cambios en el gobierno de turno, las variaciones en el precio de los dólares, crímenes, inseguridad. Es necesario contar todo, pero, a veces, la realidad informativa agota. Por eso, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

•  Morir en vivo: el morbo, el algoritmo y la pulsión de mostrarse hasta el final

•  Celiaquía en aumento: una enfermedad mas frecuente que ya no pasa desapercibida

•  Rosalía, acaba de lanzar su cuarto disco, sucesor de “Motomami”, tras tres años de silencio

•  Mario Massaccesi, el periodista y coach ontológico que llega a La Plata con “Soltar para ser feliz”

•  Perros azules: entre la ciencia y la leyenda de Chernobyl

•  De Halloween a la Madre Tierra: la resignificación de otras culturas en La Plata

• Testosterona y cortisol, las dos caras hormonales de los entrenamientos físicos en auge

•  Como Walt Disney: la criopreservación y el sueño de revivir, entre la ciencia ficción a la realidad

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

