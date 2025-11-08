Colapinto 2026: el argentino renovó por una temporada más

El argentino Franco Colapinto fue confirmado ayer en Interlagos como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio se dio en la previa del Gran Premio de Brasil y marca la continuidad del joven de 22 años dentro del equipo francés, junto al francés, Pierre Gasly.

Colapinto, quien debutó esta temporada con Alpine, logró consolidarse como una de las revelaciones del año gracias a su regularidad y su adaptación al monoplaza. A lo largo de las carreras fue alcanzando el ritmo de su compañero Pierre Gasly y hasta logró superarlo en varios Grandes Premios.

La renovación lo mantendrá vinculado al equipo al menos hasta finales de 2026 y representa un voto de confianza en su crecimiento dentro de la categoría.

El Gran Premio de Brasil que se disputará mañana será una cita especial para el argentino, que correrá con el respaldo de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos y con la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.

El argentino todavía no logró sumar puntos este año, pero el jefe del equipo, el italiano Flavio Briatore, lo respaldó a lo largo de la temporada y su continuidad en la categoría reina demuestra que estuvo a la altura y superó a sus contrincantes directos por el segundo asiento en Alpine, que eran el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan.

“APOYAMOS FUERTE A FRANCO”

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y jefe del Alpine, felicitó a Franco Colapinto luego de la confirmación que seguirá ligado al equipo el próximo año. “He seguido la trayectoria de Franco a lo largo de su etapa en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para convertirse en un piloto de primer nivel capaz de crecer con el equipo. Nuestra decisión de seguir juntos hasta 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y nuestro firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto de carreras”.

Además hizo un balance sobre la díficil temporada que tuvo el equipo: “Ha sido un año difícil para todo el equipo y no ha sido el escenario más fácil para rendir, pero tanto Franco como Pierre han hecho todo lo posible para ayudar al equipo a situarse en la mejor posición posible para la próxima temporada”.

Más allá de esto, se mostró entusiasmado para el 2026 donde se renovarán los autos de la escudería: “Con la alineación de Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo y, con suerte, dará a nuestros aficionados motivos para animar y celebrar la próxima temporada”.

el mensaje de williams

El jefe de Williams, James Vowles, escudería en la que Franco Colapinto se inició en la Fórmula 1, se mostró contento con la continuidad del argentino en Alpine.“Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho, sobre todo en las últimas siete carreras. Está demostrando al mundo el mismo rendimiento que vi en Williams. Creo que se ha ganado ese asiento para el año que viene y me sentí increíblemente orgulloso de él cuando anunciaron su continuidad”.