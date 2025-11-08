Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes
Los gremios estatales insisten en retomar la negociación salarial
Finde especial en NINI: ofertas, juegos y sorteo en el aniversario
VIDEO. Colapinto 2026: el argentino renovó por una temporada más
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Otro paso positivo en defensa del hábito de la lectura en La Plata
VIDEO. Buscan avanzar con un plan de acción en la Provincia por las inundaciones
Revelan que el contador de los Kirchner prefirió quedar preso
El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
Diputados insisten en que se convoque a funcionarios por la fuerza
Un finde para la comida italiana y la recorrida por el “camino del alcaucil”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La jornada de “La Noche las Librerías” realizada en nuestra ciudad, que ofreció una variada gama de actividades vinculadas al acercamiento a los libros y que se realizó por quinto año consecutivo volvió a dejar en evidencia la creciente pasión de los platenses por la lectura.
Un total de 25 librerías independientes ubicadas en el Centro, en los barrios y en la periferia permitieron al público reconocer no sólo el patrimonio de libros que ofrecen, sino participar de lecturas de obras, presentaciones de libros, recitales musicales, charlas de conocidos escritores y actividades con talleres literarios y de escritura, entre otras programaciones.
En esta edición de La Noche de las Librerías se presentaron ofertas y descuentos especiales, cuotas sin interés, promociones y hubo sorteos de órdenes de compra.
En buena hora se reiteró en La Plata, una ciudad que -además de haber sido fundada para resolver un grave problema político para el país- nació para promover el culto a la educación en todos sus niveles y el interés por el universo del arte. A su manera, podría vérselo como una réplica atomizada, de naturaleza casi barrial pero igualmente atractiva, de la Feria del Libro porteña, que se realiza en forma consecutiva, con creciente éxito, desde hace varias décadas.
No debiera ser preciso aludir a los beneficios al intelecto, al avance de las ciencias y a la cultura social que ofrece el acercamiento a los libros. Y en ese contexto no puede dejar de mencionarse el aporte que brindan en nuestra zona las bibliotecas populares que, pese a las muchas y sucesivas crisis económicas, abren las puertas para que miles de personas se acerquen por primera vez a los libros.
Está claro que los libreros y los libros enfrentan un contexto de circunstancias desfavorables. El fotocopiado de páginas, capítulos o volúmenes enteros que permiten que un estudiante pueda hasta graduarse en tal o cual disciplina o, ahora, el simple navegar por los ámbitos de Internet que suele realizarse para satisfacer distintas expectativas, todo incide negativamente como para garantizarle al libro una segura sobrevida en el mercado del conocimiento y de la cultura.
LE PUEDE INTERESAR
El fantasma de purgas políticas en Cuba
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
Existen, sin embargo, datos a considerar. Decisiones de muchas escuelas como las de prohibir el uso de celulares y otros adelantos tecnológicos en las aulas, la vuelta al uso de papel, biromes, pizarrones y tizas que recomiendan muchos especialistas –y que ya aplican con sus hijos los sabios digitales de Sillicon Valley-, la libertad personal que implica la lectura de un libro-papel, parecieran demostrar que hay una reacción en el mundo. Desde luego que también debieran sumarse a estas evidencias las actividades esforzadas de las librerías independientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí