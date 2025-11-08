Otro paso positivo en defensa del hábito de la lectura en La Plata

La jornada de “La Noche las Librerías” realizada en nuestra ciudad, que ofreció una variada gama de actividades vinculadas al acercamiento a los libros y que se realizó por quinto año consecutivo volvió a dejar en evidencia la creciente pasión de los platenses por la lectura.

Un total de 25 librerías independientes ubicadas en el Centro, en los barrios y en la periferia permitieron al público reconocer no sólo el patrimonio de libros que ofrecen, sino participar de lecturas de obras, presentaciones de libros, recitales musicales, charlas de conocidos escritores y actividades con talleres literarios y de escritura, entre otras programaciones.

En esta edición de La Noche de las Librerías se presentaron ofertas y descuentos especiales, cuotas sin interés, promociones y hubo sorteos de órdenes de compra.

En buena hora se reiteró en La Plata, una ciudad que -además de haber sido fundada para resolver un grave problema político para el país- nació para promover el culto a la educación en todos sus niveles y el interés por el universo del arte. A su manera, podría vérselo como una réplica atomizada, de naturaleza casi barrial pero igualmente atractiva, de la Feria del Libro porteña, que se realiza en forma consecutiva, con creciente éxito, desde hace varias décadas.

No debiera ser preciso aludir a los beneficios al intelecto, al avance de las ciencias y a la cultura social que ofrece el acercamiento a los libros. Y en ese contexto no puede dejar de mencionarse el aporte que brindan en nuestra zona las bibliotecas populares que, pese a las muchas y sucesivas crisis económicas, abren las puertas para que miles de personas se acerquen por primera vez a los libros.

Está claro que los libreros y los libros enfrentan un contexto de circunstancias desfavorables. El fotocopiado de páginas, capítulos o volúmenes enteros que permiten que un estudiante pueda hasta graduarse en tal o cual disciplina o, ahora, el simple navegar por los ámbitos de Internet que suele realizarse para satisfacer distintas expectativas, todo incide negativamente como para garantizarle al libro una segura sobrevida en el mercado del conocimiento y de la cultura.

Existen, sin embargo, datos a considerar. Decisiones de muchas escuelas como las de prohibir el uso de celulares y otros adelantos tecnológicos en las aulas, la vuelta al uso de papel, biromes, pizarrones y tizas que recomiendan muchos especialistas –y que ya aplican con sus hijos los sabios digitales de Sillicon Valley-, la libertad personal que implica la lectura de un libro-papel, parecieran demostrar que hay una reacción en el mundo. Desde luego que también debieran sumarse a estas evidencias las actividades esforzadas de las librerías independientes.