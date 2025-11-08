Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Política y Economía |Gira por estados unidos

Milei con empresarios: mantiene las bandas cambiarias

Se reunió en Nueva York con empresarios del Council of the Americas y los invitó a invertir en la Argentina. Destacó que avanzará con las reformas laboral e impositiva

Milei con empresarios: mantiene las bandas cambiarias

Milei se reunió con empresarios en nueva York / presidencia

8 de Noviembre de 2025 | 01:56
Edición impresa

El presidente Javier Milei se reunió en la ciudad de Nueva York con empresarios de destacadas compañías en el Council of the Americas, a quienes invitó a invertir en la Argentina en la nueva etapa que se abre tras su triunfo en las elecciones legislativas.

Horas antes, el presidente había adelantado que las bandas cambiarias se mantendrán vigentes hasta 2027, con el objetivo de evitar sobresaltos en el tipo de cambio y ofrecer mayor previsibilidad a los mercados. La decisión va en línea con lo expresado por el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien también defendió la continuidad del esquema. Sin embargo, las restricciones cambiarias que aún afectan a las empresas podrían comenzar a aflojarse en los próximos meses.

La expectativa del sector privado es que el levantamiento del cepo se realice de manera gradual, posiblemente a partir del segundo trimestre, cuando ingresen los dólares de la cosecha gruesa. Si bien este año se permitió mayor libertad para las personas físicas, las empresas continúan bajo la mayoría de las limitaciones heredadas del gobierno anterior.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno y el embajador en los Estados Unidos, Alec Oxenford.

La reunión con empresarios se extendió por una hora y media, en la que el jefe de Estado expuso las reformas que buscará en el ámbito laboral e impositivo para mejorar el clima de negocios en el país.

Hasta ahora, la principal medida de la gestión libertaria en esa línea fue la implementación del RIGI, que establece exenciones impositivas para las empresas que vengan a invertir.

LE PUEDE INTERESAR

Santilli ya cumple su rol de ministro del Interior

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

El encuentro se produjo luego del paso del mandatario por Miami, donde disertó en un foro de líderes de los ámbitos de la política, el deporte y la cultura.

Con respecto al cepo, incluso durante la campaña electoral, el Ejecutivo reinstaló ciertas trabas como la llamada “restricción cruzada”, que impide acceder al dólar MEP o al contado con liquidación (CCL) a quienes ya compraron en el mercado oficial. De acuerdo con estimaciones privadas, las compañías habrían adquirido cerca de U$S12.000 millones hasta septiembre, aunque en muchos casos lo hicieron a través de sus dueños o representantes.

Mantener las restricciones sin flexibilizarlas tiene efectos negativos sobre la economía. Según un informe de JP Morgan, Argentina podría recuperar la categoría de mercado emergente si avanza en la normalización cambiaria, lo que atraería alrededor de U$S2.600 millones en nuevos flujos hacia el mercado accionario. Además, la liberación del cepo es considerada una condición clave para consolidar la estabilidad macroeconómica.

A diferencia de la gestión de Mauricio Macri, que eliminó las restricciones de manera inmediata en 2015, el gobierno de Milei optó por un proceso inverso: primero lograr equilibrio fiscal, alcanzado desde el inicio de la gestión, y luego avanzar paulatinamente en la apertura del mercado cambiario, con algunos retrocesos en el camino.

El esquema de bandas, según los técnicos del Gobierno, no impide continuar con la liberalización del acceso al dólar, aunque mantener un ajuste de apenas 1% mensual puede complicar la acumulación de reservas, uno de los objetivos centrales hacia 2026.

Los analistas sostienen que la mejor manera de fortalecer al Banco Central sería levantar el cepo y eliminar las bandas, lo que permitiría avanzar hacia un régimen de flotación más libre. Aun así, el Ejecutivo defiende su política actual y asegura que la prioridad es dar estabilidad cambiaria mientras se consolidan el crecimiento y la inversión.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Bajó el dólar oficial a $1.445 y subió el riesgo país
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades y el pedido de impugnación en Psicología

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
+ Leidas

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Mammini: “Queremos que el club se haga cargo de la situación general”

El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina

Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
Últimas noticias de Política y Economía

Santilli ya cumple su rol de ministro del Interior

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

VIDEO. Buscan avanzar con un plan de acción en la Provincia por las inundaciones

La relación Milei-Macri, entre la alianza frustrada, la desconfianza permanente y alternativas en danza
Espectáculos
“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país
Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”
Hija de tigresa: así luce Sofía Gala como mamá Moria
Agatha Christie llega a Netflix: cuándo y con qué novela
Wanda sobre Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que se enamore”
Información General
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?
Policiales
Del error al espanto: el terrible drama de una familia en Tolosa
Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados
Una tiktoker sin licencia para conducir
Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas
Los despertaron a golpes y les exigieron “la plata de las vaquitas”
Deportes
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
El Pincha sin margen de error para acceder a copas
Boca: Úbeda tiene el equipo para el gran partido
Gallardo, a la espera de Montiel y Driussi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla