Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

Los empleados de AUBASA pasarían a realizar aportes para jubilarse ante el IPS / WEB

Axel Kicillof viene protagonizando una disputa judicial con el gobierno de Javier Milei por los fondos nacionales que la administración libertaria dejó de enviar a la Provincia. Son cerca de 12,9 billones de pesos que incluyen, entre otros aspectos, un aporte que venía haciendo la Nación al Instituto de Previsión Social (IPS).

Producto de un viejo convenio, Buenos Aires y otros distritos venían recibiendo una asistencia por las cajas previsionales no transferidas. Una suerte de compensación para atender el déficit de los organismos provinciales.

Pero esos aportes se cortaron y el rojo previsional bonaerense debe ser atendido por el propio Estado bonaerense. Cálculos extraoficiales indican que hacia fines del año pasado el déficit sería de unos 750 mil millones de pesos.

Se calcula que hacia fines de este 2025 el déficit superaría el billón de pesos. En contrapartida, Anses le estaría debiendo más de 1,3 billones de pesos producto del mencionado convenio por las cajas no transferidas. Parte de esta situación se explica en que la relación ideal entre aportantes y beneficiarios debería ser 4 a 1. Actualmente es de 2,7 a 1.

PUJA POLÍTICA

En medio de la puja política, Kicillof acaba de enviar el proyecto de Presupuesto a la Legislatura. Y entre otras novedades, incluye una vinculada al IPS. El artículo 55 de ese texto contempla que, de ahora, en más, los empleados de las empresas privadas con capital mayoritario provincial empezarán a realizar aportes al organismo previsional de la Provincia.

La medida incluye, entre otros organismos, a ABSA (la empresa de agua y cloacas que presta el servicio en 95 municipios), Aubasa (la concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas a la Costa), Centrales de la Costa, la Ceamse (realiza la gestión de los residuos urbanos), Bagsa (la empresa de gas) y otras de energía.

Los empleados de todos estos organismos aportan y se retiran bajo el régimen de la Anses, pero ahora Kicillof pretende que pasen a formar parte del IPS.

Sólo para tomar dimensión del impacto de la medida, en Aubasa trabajan alrededor de 1.500 operarios. En tanto, ABSA engloba a alrededor de 2.200.

De acuerdo a estimaciones no oficiales, el IPS podría estar sumando, en caso de aprobarse el artículo 55 del Presupuesto, cerca de 20 mil aportantes.

El Instituto de Previsión Social cuenta con 372.153 beneficiarios, cuya edad promedio es de 67 años.

En septiembre de este año pagó 277.457 jubilaciones con un haber promedio de $1.296.592, 82.558 pensiones con un haber promedio de $757.764 y 25.686 pensiones sociales.

Los subsistemas

El organismo está dividido en varios subsistemas a los efectos de la liquidación de haberes.

El subsistema Administración cuenta con 62.530 jubilados, con un haber promedio de $1.343.182. Este subsistema liquida 19.764 pensiones, con un haber promedio de $926.765. Incluye básicamente a los empleados de la ley 10.430.

Hace algunos años el IPS ya había incorporado a los empleados del OCEBA

El subsistema Servicio Penitenciario cuenta con 6.440 jubilados, con un haber promedio de $1.633.026. Este subsistema liquida 2.286 pensiones, con un haber promedio de $907.392.

El subsistema Magisterio cuenta con 163.747 jubilados, con un haber promedio de $1.359.631. El subsistema liquida 14.105 pensiones, con un haber promedio de $857.121.

El subsistema Municipal cuenta con 44.666 jubilados, con un haber promedio de $949.267. Este subsistema liquida 24.837 pensiones, con un haber promedio de $550.077.

El subsistema Policía cuenta con 15 jubilados, con un haber promedio de $826.620. Este subsistema liquida 56 pensiones, con un haber promedio de $802.005. Se trata de una parte de personal que en su momento fue administrativo en la fuerza. El resto percibe haberes a través de la Caja de Policía.

El subsistema Leyes Especiales cuenta con 59 jubilados, con un haber promedio de $3.287.996. Este subsistema liquida 12.623 pensiones, con un haber promedio general de $642.773.