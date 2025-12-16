El drama de decenas de familias de un barrio de La Plata por los cortes de luz    

La llegada del calor tiene a mal traer a los vecinos de Estancia Chica en Abasto por los reiterados cortes de luz y las consecuencias que este faltante ocasiona.

Según expresaron, en el último mes sufrieron reiterados problemas con el servicio de energía, que osciló entre cortes y baja tensión como ocurría en la mañana de este martes. "Anteayer tuvimos cortes de luz por varias horas y ahora esto, nuevamente, con baja tensión. No podemos usar los electrodomésticos por miedo a que se quemen. Tampoco podés usar el aire o la ventilación cuando hace calor", aseguraron.

Según consignaron, "somos unos 60 vecinos que vivimos en las adyacencias de la calle 202 (o camino a Estancia Chica)". Se trata de la arteria que conecta al pueblo de Abasto con el predio de Gimnasia. "En el grupo de WhatsApp, en donde nos encontramos unas 60 familias, todos comentamos lo que estamos sufriendo con este tema de la falta de luz en medio del calor", aseguraron.

"Estamos viendo dónde ir a protestar porque Edelap no te da bolilla. Tarda entre uno y dos días para arreglar un corte de luz pero luego el problema se repite. No damos más", afirmaron.

"La empresa te da números de reclamo, te atiende por un WhatsApp, pero las soluciones no llegan", señalaron.

En paralelo, una vecina de la zona consignó esta mañana que "desde el sábado a la tarde estamos sin luz". "Nos dan energía por momentos, pero en la mayor cantidad de horas estamos sin luz en 509 entre 202 y 208".

La mujer lamentó que a raíz de esta situación "perdí todo lo que tenía en la heladera".