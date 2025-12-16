Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
El gobierno bonaerense anunció que exigirá a las plataformas incluir sistemas biométricos de validación de identidad para evitar el ingreso de menores de 18 años. Tendrán sesenta días para adaptarse a la medida
Un cambio de alto impacto se pondrá en marcha en los sitios de apuestas online regulados en la Provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense exigirá la identificación biométrica de los usuarios como condición indispensable para ingresar a las plataformas de juego, una medida que busca restringir de manera directa el acceso de menores de 18 años y reforzar los controles sobre una práctica que genera creciente preocupación.
La decisión apunta a endurecer el sistema de validación de identidad y cerrar una de las principales brechas detectadas: el uso de datos de familiares o terceros para sortear los controles de edad. Con el nuevo esquema, el ingreso quedará condicionado a la verificación biométrica en tiempo real, lo que implicará un cambio técnico y operativo para las aplicaciones habilitadas.
El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la que confirmó la obligación para los sitios regulados. “Buscamos prevenir y abordar un tema importante como lo es la ludopatía en los más chicos”, puntualizó el funcionario provincial.
Como explicó Bianco, los siete sitios que cuentan con permisos y regulación en la Provincia “tendrán la obligación de implementar sistemas de identificación biométrica y una verificación de identidad”. La exigencia alcanza específicamente a las plataformas de apuestas y casinos que operan bajo dominios terminados en bet.ar.
Las empresas “tendrán un máximo de 60 días” para implementar los nuevos registros, adelantó, para quien esta medida “va a impedir cualquier filtración de ingreso a las plataformas con datos de familiares”, ya que los usuarios “tendrán que identificarse y dar fe de vida en el momento que ingresen”.
La exigencia fue impulsada por el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, quien firmó la resolución que exige mayores controles a las plataformas de juego. En la norma oficial se establece puntualmente la obligatoriedad del “reconocimiento facial” y el uso de “datos biométricos” como requisito para el acceso, con el objetivo de garantizar que sólo puedan apostar personas mayores de 18 años.
“Trabajamos desde múltiples enfoques para que los menores no apuesten en la Provincia: controlamos las licencias legales y denunciamos a los sitios ilegales; y en casos de juego compulsivo, tenemos una red de asistencia coordinada con el Ministerio de Salud”, contaron desde Lotería y Casinos de la Provincia.
La semana pasada el organismo denunció a casi 300 sitios de apuestas ilegales, algunos de los cuales fueron allanados. De acuerdo con lo informado oficialmente, en esos espacios “no había controles gubernamentales” y no se exigían datos a los usuarios, lo que facilitaba el ingreso de menores”.
Los datos biométricos que comenzarán a solicitarse son características físicas que permiten identificar a una persona de manera única, como el reconocimiento facial, las huellas dactilares o la firma. Este tipo de información se utiliza cada vez más en entornos digitales para reforzar la seguridad y prevenir fraudes, y ya es habitual en el uso de bancos y billeteras virtuales.
No obstante, la implementación también tendrá efectos prácticos sobre la forma de acceso: el uso de computadoras personales podría verse limitado, ya que la validación biométrica requiere cámaras para el reconocimiento facial. Con este nuevo esquema, la Provincia apuesta a cerrar definitivamente el ingreso de menores a las apuestas online.
El endurecimiento de los controles se apoya en un contexto preocupante. Un estudio sobre apuestas online y adolescencia presentado por Cruz Roja Argentina días atrás reveló que el ingreso al juego digital comienza cada vez más temprano, entre los 13 y 14 años, y que 6 de cada 10 adolescentes están expuestos a esta práctica, ya sea porque apuestan directamente o porque alguien cercano lo hace.
La investigación también mostró que la publicidad constante, la recomendación entre pares y el uso de billeteras virtuales funcionan como principales puertas de entrada, en un escenario donde la mayoría de los jóvenes no logra distinguir entre plataformas legales e ilegales.
