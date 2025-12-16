Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |El Lobo apuesta por el defensor

Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza

Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza
16 de Diciembre de 2025 | 08:57

Gimnasia empezó a delinear su plantel de cara a la temporada 2026 con la primera confirmación oficial: la continuidad de Enzo Martínez (27). El defensor uruguayo, que había llegado al club en septiembre de 2024 con un contrato inicial por 18 meses, seguirá vinculado a la institución más allá del próximo 31 de diciembre, fecha en la que vencía su vínculo. Además, el Lobo se aseguró una parte del pase del central (valuado en poco más de 500 mil dólares el 100 por ciento), un punto clave dentro del acuerdo para el plantel de Fernando Zaniratto.

Para Martínez, la renovación representa un hecho poco habitual en su trayectoria profesional, ya que será apenas la segunda vez que logre mantenerse dos temporadas consecutivas en un mismo club. La única experiencia similar había sido en sus inicios en Peñarol, donde permaneció tres años en Primera División. Luego, el zaguero no había logrado continuidad en los otros siete clubes que integraron su carrera, por lo que su presente en Gimnasia marca una etapa de estabilidad y confianza mutua.

 

La carrera de Martínez

Oriundo de Artigas, Martínez inició su carrera profesional en Peñarol de Montevideo, institución en la que atravesó la mayor parte de su formación juvenil. Con la camiseta del Manya, el defensor nacido el 29 de abril de 1998, disputó 26 partidos, anotó un gol y alzó dos títulos desde 2018 a 2020. Luego de tres temporadas en la máxima categoría del fútbol oriental, armó las valijas para cruzar el Atlántico y mudarse a Portugal para sumarse al CD Tonelda de la Primeira Liga. En su primera experiencia internacional, jugó 31 encuentros.

El zurdo que registra una estatura de 1,83 metros puso fin a su estadía en el país luso para viajar en 2021 a la Argentina y sumarse a las filas de Vélez Sarsfield, elenco al que representó por los puntos en tres ocasiones y le aportó un tanto. Luego de aquél breve paso, en 2021 cambió la tierra del asado y el locro por el de los tacos y las enchiladas, donde permaneció por tres temporadas. Durante las primeras dos defendió 22 veces la camiseta del Querétaro, mientras que en la tercera  jugó seis partidos para el Pachuca hasta 2023.

Tras tres años lejos, Enzo protagonizó el regreso a casa en 2023, año en el que firmó contrato con Defensor Sporting. En el cuadro violeta disputó 10 encuentros. Liverpool, por entonces campeón del fútbol charrúa, fue su siguiente destino. Para el Negro de la Cuchilla jugó 21 duelos hasta que en septiembre de 2024 firmaba con el Lobo por 18 meses.

De jugar más de 10 partidos, será el club en donde más encuentros haya jugado: solo llegó a 31 en Portugal, 26 en Peñarol, 22 en el Querétaro y 21 en Liverpool,  donde más veces pudo jugar. Si no era por la rotura de ligamento cruzado, claramente lo hubiera superado con tiempo en Gimnasia. Actualmente lleva 20 partidos y un gol. 

