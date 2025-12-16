Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza
Comienza la venta de entradas, con el 60% del estadio para el Pincha: lo que el hincha tiene que saber
Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA
La "Ruta de la Mansión": el conjunto de sociedades que apuntan al tesorero de la AFA
VIDEO.- En la previa de Papá Noel, "Mecheras" en acción en un conocido local de ropa de 8 y 47
VIDEO. ¡Se picó! El platense Tetaz y Piumato casi se van a las manos por la reforma laboral
Juan Darthés, feliz en Brasil: una foto que generó polémica y misterio
Se define el Cartonazo por $4.000.000 y la línea por $300.000: controlá los números de hoy
"Meter la mano en la lata": acusan a una madre de robarse $17 millones de una fiesta de egresados
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Quién es el concejal excamporista que reemplazará a Alak durante su licencia de verano
El Bon Odori de La Plata ya tiene fecha para 2026: lo que hay que saber de la fiesta japonesa
Llegó a La Plata para pasar las fiestas y un robo la dejó varada: pide ayuda para volver a España
Temperatura agradable y alivio este martes en La Plata: ¿vuelve el calor?
Muñecos de Fin de Año en La Plata: últimos días para la inscripción
El drama de decenas de familias de un barrio de La Plata por los cortes de luz
Orgullo platense: dos alumnos de Gonnet se destacaron en las Olimpiadas Matemáticas Argentinas
Giro con el dólar por el nuevo esquema para las bandas: el impacto del sorpresivo anuncio
Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
VIDEO. Otro episodio de violencia escolar encendió las alarmas en la Ciudad
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gimnasia empezó a delinear su plantel de cara a la temporada 2026 con la primera confirmación oficial: la continuidad de Enzo Martínez (27). El defensor uruguayo, que había llegado al club en septiembre de 2024 con un contrato inicial por 18 meses, seguirá vinculado a la institución más allá del próximo 31 de diciembre, fecha en la que vencía su vínculo. Además, el Lobo se aseguró una parte del pase del central (valuado en poco más de 500 mil dólares el 100 por ciento), un punto clave dentro del acuerdo para el plantel de Fernando Zaniratto.
Para Martínez, la renovación representa un hecho poco habitual en su trayectoria profesional, ya que será apenas la segunda vez que logre mantenerse dos temporadas consecutivas en un mismo club. La única experiencia similar había sido en sus inicios en Peñarol, donde permaneció tres años en Primera División. Luego, el zaguero no había logrado continuidad en los otros siete clubes que integraron su carrera, por lo que su presente en Gimnasia marca una etapa de estabilidad y confianza mutua.
Oriundo de Artigas, Martínez inició su carrera profesional en Peñarol de Montevideo, institución en la que atravesó la mayor parte de su formación juvenil. Con la camiseta del Manya, el defensor nacido el 29 de abril de 1998, disputó 26 partidos, anotó un gol y alzó dos títulos desde 2018 a 2020. Luego de tres temporadas en la máxima categoría del fútbol oriental, armó las valijas para cruzar el Atlántico y mudarse a Portugal para sumarse al CD Tonelda de la Primeira Liga. En su primera experiencia internacional, jugó 31 encuentros.
El zurdo que registra una estatura de 1,83 metros puso fin a su estadía en el país luso para viajar en 2021 a la Argentina y sumarse a las filas de Vélez Sarsfield, elenco al que representó por los puntos en tres ocasiones y le aportó un tanto. Luego de aquél breve paso, en 2021 cambió la tierra del asado y el locro por el de los tacos y las enchiladas, donde permaneció por tres temporadas. Durante las primeras dos defendió 22 veces la camiseta del Querétaro, mientras que en la tercera jugó seis partidos para el Pachuca hasta 2023.
LE PUEDE INTERESAR
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT
Tras tres años lejos, Enzo protagonizó el regreso a casa en 2023, año en el que firmó contrato con Defensor Sporting. En el cuadro violeta disputó 10 encuentros. Liverpool, por entonces campeón del fútbol charrúa, fue su siguiente destino. Para el Negro de la Cuchilla jugó 21 duelos hasta que en septiembre de 2024 firmaba con el Lobo por 18 meses.
De jugar más de 10 partidos, será el club en donde más encuentros haya jugado: solo llegó a 31 en Portugal, 26 en Peñarol, 22 en el Querétaro y 21 en Liverpool, donde más veces pudo jugar. Si no era por la rotura de ligamento cruzado, claramente lo hubiera superado con tiempo en Gimnasia. Actualmente lleva 20 partidos y un gol.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí