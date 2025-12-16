Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Muñecos de Fin de Año en La Plata: últimos días para la inscripción

Muñecos de Fin de Año en La Plata: últimos días para la inscripción
16 de Diciembre de 2025 | 09:25

Escuchar esta nota

El viernes 19 de diciembre es el último día para inscribir los muñecos que participarán de la tradicional quema de fin de año, una de las celebraciones más emblemáticas de La Plata.

La Municipalidad informó que para anotarse los interesados deben completar el formulario correspondiente con DNI del responsable, boceto del momo, nombre de fantasía, ubicación de la estructura, mail de contacto, entre otros datos.

El 22 de diciembre al mediodía, en tanto, habrá una capacitación en el Centro de Operaciones Municipal (COM) dirigida a los responsables bajo la premisa de garantizar las condiciones de seguridad.

Las estructuras no podrán superar los seis metros de alto, tres de ancho y tres de largo, mientras que el sitio de instalación deberá garantizar un radio de seguridad equivalente a tres veces la altura del momo.

Asimismo, se encuentra prohibida su colocación en lugares con riesgos, como debajo de cables o árboles, cerca de bocas de gas o estaciones de servicio o sobre terrenos con cañerías de conducción de fluidos combustibles.

De acuerdo a la normativa vigente, y con el objetivo de que se cumplan los estándares establecidos en materia de prevención, será requisito contar con la autorización de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia para la quema.

Esta autorización será otorgada el martes 30 de diciembre, una vez realizadas las inspecciones pertinentes por parte del área municipal. 

Además, los organizadores deberán asegurar la limpieza posterior del espacio público utilizado entre las 3:00 y las 6:00 del jueves 1° de enero de 2026.
 

