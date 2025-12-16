Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino

El Banco Central aseguró que las nuevas bandas cambiarias no impactarán en la inflación ni el dólar
Tras consagrarse en el Clausura, el Pincha mira más allá del Trofeo de Campeones. Cruza la frontera y piensa en la Copa, donde conoció que ocupará el bombo 2, de cara al sorteo
Con la definición del Trofeo de Campeones de por medio, Estudiantes se prepara para posteriormente activar el chip en modo Copa Libertadores 2026. El Pincha ya sabe que ocupará el bombo 2 y espera expectante el sorteo.
Tras la obtención del Torneo Clausura el sábado pasado en el Estadio Único Madre de Ciudades, luego de imponerse ante Racing, el cuadro albirrojo selló su clasificación al máximo certamen continental, ya que esa era la única llave para disputarlo.
De esta forma, el Pincha disputará el torneo por decimonovena vez en su historia. Mientras que será la tercera vez consecutiva que lo hará, en donde buscará superar los hecho en las ediciones anteriores. En 2024 quedó eliminado en fase de grupos, en tanto que este año fue eliminado en los cuartos de final, tras pelearla hasta el final ante Flamengo, que se quedó con el boleto a semifinales por imponerse desde los doce pasos.
Estudiantes es uno de los 44 equipos que ya tiene asegurada su clasificación a la Libertadores, mientras restan confirmase los tres restantes. Por su parte, ocupará el segundo bombo junto a Libertad o Barcelona -resta definir-, Lanús, Cerro Porteño, Corinthians o Universitario, Bolívar, Cruzeiro y Junior.
Todavía faltan un equipo de Brasil (Corinthians o Vasco de Gama), uno de Ecuador (Liga de Quito o Barcelona) y uno de Colombia (Junior le ganó la ida 3-0 a Deportes Tolima) para definir a los 28 que estarán confirmados en fase de grupos. Los cuatro que lleguen de las fases previas irán al bombo 4 -la gran aspiración de Argentinos Juniors-, ahí donde estarán los noveles Platense e Independiente Rivadavia como representantes de la Argentina.
El sorteo que se avecina el jueves 18 del corriente mes es para definir los cruces de la fase previa, en donde se encuentran: Argentinos, The Strongest, Blooming o Nacional de Potosí, Botafogo, Bahía, O´Higgins, Huachipato, D. Tolima o A. Nacional, Independiente Medellín, Liga de Quito o Barcelona, U. Católica, Guaraní, 2 de Mayo, Sporting Cristal, Alianza Lima, Liverpool, Juventud de las Piedras, Carabobo y D. Táchira.
Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto
Ahora el objetivo es Nacho Fernández
El martes 2 de febrero comenzarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente). La fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero ( acá empezará la acción para Argentinos). Mientras que la Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.
El año que viene se desarrollará el de fase de grupos, donde momentáneamente tienen su puesto asegurado: Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central y Boca Juniors por Argentina, Always Ready y Bolívar por Bolivia, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense por Brasil, Coquimbo Unido y U. Católica por Chile, Independiente Santa Fe por Colombia, Independiente del Valle por Ecuador , Cerro Porteño y Libertad por Paraguay, Universitario y Cusco por Perú, Nacional y Peñarol por Uruguay y Universidad Central y Deportivo La Guaira por Venezuela.
Justamente, dicha instancia dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.
Con casi todos los equipos confirmados para disputar la edición del próximo año de la Copa Libertadores de América, los bombos son los siguientes.
Flamengo (campeón), Palmeiras (1), Boca (4), Peñarol (5), Nacional (8), Liga de Quito (10) o Libertad, Fluminense (11), e Independiente del Valle (16).
Libertad (17) o Barcelona (28), Estudiantes (18), Lanús (21), Cerro Porteño (20), Corinthians (22) o Universitario (34), Bolívar (23), Cruzeiro (29) y Junior (33).
Universitario (34) o Vasco da Gama (62), Universidad Católica de Chile (35), Independiente Santa Fe (47), Rosario Central (48), Always Ready (65), Coquimbo (81), Deportivo La Guaira (108), Cusco (138).
Universidad Central (180), Platense (223), Independiente Rivadavia (sin ranking), Mirassol (sin ranking), Equipo fases preliminares, Equipo fases preliminares, Equipo fases preliminares, Equipo fases preliminares.
Estudiantes tiene su lugar asegurado en el bombo 2 de la Copa Libertadores de América
