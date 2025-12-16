D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV

En una nueva visita obligada a la ciudad de La Plata, el ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, pasó por la sede de la UFI Nº 11 de Álvaro Garganta para responder a la citación de indagatoria en la causa por un presunto fraude millonario con el sistema de la VTV (Verificación Técnica Vehicular).

En concreto, la Justicia le imputa los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, denuncias que lo empujaron a la dimisión al cargo.

D’Onofrio, cabe recordar, también está salpicado por el escándalo de las fotomultas, que lleva adelante el mismo funcionario judicial.

La sospecha es que se habría celebrado acuerdos con siete empresas para garantizarles la adjudicación del servicio de VTV a cambio de fuertes sumas de dinero.

Sin embargo la defensa de D’Onofrio, a cargo de los abogados Ramiro Pérez Duhalde y Juan Isidro Pérez Duhalde, se encargó de confrontar esa versión. Tanto que ratificó que su gestión se hizo en regla, no representó un gasto superfluo para las arcas públicas e impulsó una mejora en materia de transparencia para el sistema.

En su escrito, D’Onofrio justificó: “Era necesario mejorar y dotar de mayor transparencia a la prestación del servicio de VTV para ello debían implantarse mejoras tecnológicas. Estas mejoras iban a estar a cargo de las empresas prestadoras del servicio que podían decidir la mejor manera de implementarlas. La empresa finalmente seleccionada era la que ofrecía condiciones más ventajosas”. Y seguidamente aclaró: “La gestión de turnos, cobros y trazabilidad del sistema VTV en todo el territorio de la provincia es un software complejo, absolutamente distinto de un sistema básico de turnos para consultorios con el que se pretende comparar en la acusación fiscal”.

Como se sabe, hay varios empresarios que correrán la misma suerte que el exministro y tendrán que desfilar por la sede judicial de la calle 7 entre 56 y 57.

¿FOTOMULTAS, TODO NULO?

En las últimas horas, Matías Trejo, en nombre de Smart Vial, se presentó en la causa de los registros de multas viales y pidió ser tenido en cuenta como particular damnificado.

Cabe recordar que este empresario fue quien denunció, en el comienzo de las investigaciones ante el fiscal Garganta el supuesto uso ilegal de equipos y marca por parte de la empresa TN Group en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos La Plata y Cañuelas.

Es decir, contó que siguió operando aún vencido el vínculo comercial que la habilitaba a utilizar la tecnología.

De confirmarse esta situación, miles de actas podrían quedar sin efecto o, bajo revisión administrativa o judicial, lo que redundaría en un impacto económico colosal para los municipios donde continuaron operando el servicio.