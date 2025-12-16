D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”
Comienza la venta de entradas: el 60% del estadio para el Pincha
Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”
El concejal excamporista reemplazará a Alak durante su licencia de verano
Caso Cuadernos: se reanuda el juicio con el descargo de empresarios
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA
Operativos de salud y vacunación en los barrios de la Ciudad
Por obras, puede haber baja presión o escasez de agua en Ensenada
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Citado a indagatoria, no quiso responder preguntas, pero sí ingresó un descargo por escrito, donde declaró que “todo se hizo en regla”
En una nueva visita obligada a la ciudad de La Plata, el ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, pasó por la sede de la UFI Nº 11 de Álvaro Garganta para responder a la citación de indagatoria en la causa por un presunto fraude millonario con el sistema de la VTV (Verificación Técnica Vehicular).
En concreto, la Justicia le imputa los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, denuncias que lo empujaron a la dimisión al cargo.
D’Onofrio, cabe recordar, también está salpicado por el escándalo de las fotomultas, que lleva adelante el mismo funcionario judicial.
La sospecha es que se habría celebrado acuerdos con siete empresas para garantizarles la adjudicación del servicio de VTV a cambio de fuertes sumas de dinero.
Sin embargo la defensa de D’Onofrio, a cargo de los abogados Ramiro Pérez Duhalde y Juan Isidro Pérez Duhalde, se encargó de confrontar esa versión. Tanto que ratificó que su gestión se hizo en regla, no representó un gasto superfluo para las arcas públicas e impulsó una mejora en materia de transparencia para el sistema.
En su escrito, D’Onofrio justificó: “Era necesario mejorar y dotar de mayor transparencia a la prestación del servicio de VTV para ello debían implantarse mejoras tecnológicas. Estas mejoras iban a estar a cargo de las empresas prestadoras del servicio que podían decidir la mejor manera de implementarlas. La empresa finalmente seleccionada era la que ofrecía condiciones más ventajosas”. Y seguidamente aclaró: “La gestión de turnos, cobros y trazabilidad del sistema VTV en todo el territorio de la provincia es un software complejo, absolutamente distinto de un sistema básico de turnos para consultorios con el que se pretende comparar en la acusación fiscal”.
LE PUEDE INTERESAR
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
LE PUEDE INTERESAR
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
Como se sabe, hay varios empresarios que correrán la misma suerte que el exministro y tendrán que desfilar por la sede judicial de la calle 7 entre 56 y 57.
En las últimas horas, Matías Trejo, en nombre de Smart Vial, se presentó en la causa de los registros de multas viales y pidió ser tenido en cuenta como particular damnificado.
Cabe recordar que este empresario fue quien denunció, en el comienzo de las investigaciones ante el fiscal Garganta el supuesto uso ilegal de equipos y marca por parte de la empresa TN Group en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos La Plata y Cañuelas.
Es decir, contó que siguió operando aún vencido el vínculo comercial que la habilitaba a utilizar la tecnología.
De confirmarse esta situación, miles de actas podrían quedar sin efecto o, bajo revisión administrativa o judicial, lo que redundaría en un impacto económico colosal para los municipios donde continuaron operando el servicio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí