Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto

Luego de una reunión clave que se desarrolló ayer por la tarde, la dirigencia albiazul y Fernando Zaniratto llegaron a un acuerdo para la continuidad del entrenador al frente del plantel. Según se supo, solo falta la firma luego de que resolvieran los detalles que habían quedado pendientes tras los contactos anteriores.

Ayer, entre otras cuestiones, se resolvieron los números del nuevo vínculo por un año, de manera que solamente resta la firma del contrato de Zaniratto y su grupo de trabajo. El DT dejará de ser interino con números fantásticos, ya que ganó 7 de los 10 partidos dirigidos en sus dos interinatos durante 2025. Es decir, tiene un porcentaje de efectividad del 70%, además de una muy buena campaña con la Reserva, que llegó de la mano de Ricardo Kuzemka a la final del Clausura luego de que Lucho armara el equipo y lo dirigiera durante casi toda la fase regular.

El nuevo Director Deportivo, Germán Brunati, había adelantado en su presentación sus buenas sensaciones en torno a la continuidad de Zaniratto, claramente su Plan A para hacerse cargo del plantel en el próximo campeonato. Además de los números fríos y de su trabajo en la Reserva, la proyección de algunos juveniles que ya han tocado primera y algunos que están cerca de hacerlo también incidió en la decisión. Por cierto, el equipo de Zaniratto, que no jugó bien la semifinal ante Estudiantes, logró mostrar una identidad futbolística definida que hacía tiempo no mostraba. Ese cóctel fue clave para que la dirigencia le diera finalmente la chance de dejar de ser DT interino y ser confirmado en el cargo.

El entrenador ya había mantenido varios encuentros con el Director Deportivo Germán Brunati y con el presidente Carlos Anacleto, por lo que generaba dudas la dilación en el acuerdo, que parecía un mero trámite.

Finalmente, ayer por la tarde se llegó a un principio de acuerdo. “Solo falta la firma”, confirmó el titular albiazul, quien adelantó que el vínculo será hasta diciembre de 2026. La idea de la nueva conducción del club es que el área fútbol tenga un funcionamiento coordinado entre Primera, Reserva, juveniles e infantiles, donde Brunati intentará alcanzar consensos con la forma de trabajo que propone la nueva Comisión Directiva de la institución.