Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua

El juicio por el femicidio de Patricia Aybar llegó a su instancia decisiva y el Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata condenó a perpetua a José Luis “El Puma” Rodríguez, acusado de haber asesinado a su expareja el 2 de mayo de 2022 en una vivienda del barrio Jardín.

El fallo puso fin a un debate atravesado por testimonios contundentes, una confesión parcial del imputado y el pedido de una máxima sanción por parte de la fiscalía.

La decisión del TOC III fue condenar a Rodríguez a cadena perpetua por el femicidio de Aybar, con un plazo mínimo de 40 años para pedir la libertad condicional, luego de que quede firme la sentencia.

Los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali leyeron la resolución por “homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y la violencia de género”.

En la tercera jornada hubo un quiebre en el proceso, cuando Rodríguez pidió la palabra antes de los alegatos finales y reconoció haber “arruinado la vida de sus hijos y la propia”, aunque evitó describir la mecánica del ataque.

Su declaración, cargada de emotividad, no incluyó una reconstrucción del hecho, sino un pedido de disculpas dirigido exclusivamente a sus hijos.

A lo largo del juicio, la acusación logró reconstruir un vínculo signado por la violencia de género.

En la primera audiencia declararon los hijos de Aybar, quienes relataron años de hostigamiento y agresiones, además del impacto irreversible que dejó el crimen en la familia. Uno de ellos fue quien encontró el cuerpo de su madre el día del femicidio, un testimonio que estremeció la sala y volvió a colocar en el centro del debate el contexto previo al ataque.