Los mandó al frente: Yanina Latorre contó picantes intimidades de MasterChef 

16 de Diciembre de 2025 | 07:16

Ahora, Yanina Latorre se sumó a MasterChef Celebrity. Así, luego de su primer día dio a conocer el estricto control del lugar.  

Allí, volvió a cruzar con Maru Botana, y las dos tienen una mirada distinta del encuentro, por lo que habrá que ver qué sale al aire. Más allá de eso, Yanina remarcó que la edición juega un papel importante.

En este contexto, contó cosas de Wanda Nara, Eva Anderson y hasta de Sofi Gonet. “Wanda llegó una hora tarde. Te citan 8.30 para arrancar a grabar 9.30. Ahí estás como en la NASA, hay una persona que te sigue, nunca estás solo en el edificio. Es con todos…todos van con un productor”.

Sobre los participantes, dijo: “El grupo es relindo, se llevan súper, es divertido. A mí me trataron bárbaro, pero Evangelina se enojó por lo que yo conté el viernes acá, que se me escapó, con Ian Lucas. Pero se quejó con producción, no conmigo”.

Y para terminar ahí, también habló de Gonet, a quien vio luego del escandaloso cruce público con Homero Pettinato. “Cuando llegó le digo a la Reini: ¿Cómo estás? ‘Bien’. ¿No te arrepentís de lo que pasó? ‘Para nada’, reveló Yanina sobre el mencionado episodio.   

