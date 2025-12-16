Los mandó al frente: Yanina Latorre contó picantes intimidades de MasterChef 

Caputo defendió el cambio en las bandas y explicó cómo comprarán reservas
Caputo defendió el cambio en las bandas y explicó cómo comprarán reservas
Nueva renuncia en Educación: Pablo Urquiza, segundo de Sileoni, dio el portazo en Provincia
Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: mañana termina la preventa para suscriptores y se abre a todo público
Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza
VIDEO. ¡Se picó! El platense Tetaz y Piumato casi se van a las manos por la reforma laboral
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
VIDEO.- En la previa de Papá Noel, "Mecheras" en acción en un conocido local de ropa de 8 y 47
Juan Darthés, feliz en Brasil: una foto que generó polémica y misterio
Se define el Cartonazo por $4.000.000 y la línea por $300.000: controlá los números de hoy
“El delito siempre sale o sale”: robaron la caja fuerte de un colegio de La Plata
"Meter la mano en la lata": acusan a una madre de robarse $17 millones de una fiesta de egresados
El Bon Odori de La Plata ya tiene fecha para 2026: lo que hay que saber de la fiesta japonesa
Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Quién es el concejal excamporista que reemplazará a Alak durante su licencia de verano
Llegó a La Plata para pasar las fiestas y un robo la dejó varada: pide ayuda para volver a España
Temperatura agradable y alivio este martes en La Plata: ¿vuelve el calor?
Muñecos de Fin de Año en La Plata: últimos días para la inscripción
El drama de decenas de familias de un barrio de La Plata por los cortes de luz
Orgullo platense: dos alumnos de Gonnet se destacaron en las Olimpiadas Matemáticas Argentinas
La confesión de Ángela Leiva que descolocó a Mario Pergolini: “Toda cagada”
Los mandó al frente: Yanina Latorre contó picantes intimidades de MasterChef
Giro con el dólar por el nuevo esquema para las bandas: el impacto del sorpresivo anuncio
Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
VIDEO “Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ahora, Yanina Latorre se sumó a MasterChef Celebrity. Así, luego de su primer día dio a conocer el estricto control del lugar.
Allí, volvió a cruzar con Maru Botana, y las dos tienen una mirada distinta del encuentro, por lo que habrá que ver qué sale al aire. Más allá de eso, Yanina remarcó que la edición juega un papel importante.
En este contexto, contó cosas de Wanda Nara, Eva Anderson y hasta de Sofi Gonet. “Wanda llegó una hora tarde. Te citan 8.30 para arrancar a grabar 9.30. Ahí estás como en la NASA, hay una persona que te sigue, nunca estás solo en el edificio. Es con todos…todos van con un productor”.
Sobre los participantes, dijo: “El grupo es relindo, se llevan súper, es divertido. A mí me trataron bárbaro, pero Evangelina se enojó por lo que yo conté el viernes acá, que se me escapó, con Ian Lucas. Pero se quejó con producción, no conmigo”.
Y para terminar ahí, también habló de Gonet, a quien vio luego del escandaloso cruce público con Homero Pettinato. “Cuando llegó le digo a la Reini: ¿Cómo estás? ‘Bien’. ¿No te arrepentís de lo que pasó? ‘Para nada’, reveló Yanina sobre el mencionado episodio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí