VIDEO.- En la previa de Papá Noel, "Mecheras" en acción en un conocido local de ropa de 8 y 47

El robo de prendas en los locales de ropa es un fenómeno de nunca acabar en La Plata. Los años pasan, la tecnología de seguridad y control mejora cada vez con más "definición" de imagen, y, sin embargo, nada pareciera poner freno a esta antigua modalidad delictiva que a esta altura pareciera estar más vigente que nunca.

El golpe esta vez fue protagonizada por "mecheras" -así se dice a las ladronas que se dedican a estos actos delictivos- en un comercio de la reconocida marca Tiza de 8 y 47, en el corazón del centro de La Plata.

Las cámaras de seguridad del lugar se observa el momento en que una falsa clienta, en complicidad con una mujer que estaba con una bebé, se mete unas cuantas prendas en su cartera para luego esfumarse de la escena.

La secuencia ocurre en un momento en que el lugar estaba concurrido.

Se investiga si en torno a ese escenario había más partícipes de este nuevo episodio de "mecheras".