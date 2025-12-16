La confesión de Ángela Leiva que descolocó a Mario Pergolini: “Toda cagada”

Caputo defendió el cambio en las bandas y explicó cómo comprarán reservas
Caputo defendió el cambio en las bandas y explicó cómo comprarán reservas
Sin vueltas. La cantante de cumbia Ángela Leiva se sinceró con Mario Pergolini sobre uno de sus grandes logros: tocar en el icónico Madison Square Garden de Nueva York.
Allí, con total honestidad, la artista invitada a la última emisión de Otro día perdido confesó que estuvo “toda cagada” al momento de subir al escenario.
Según supo, la artista se sumó al escenario junto a “Los Ángeles Azules” en el marco de su gira por Estados Unidos el pasado 26 de noviembre del 2022.
En un recorrido por su larga trayectoria musical, Pergolini preguntó si alguna vez imaginó, viniendo de Lanús, que terminaría cantando en Londres y haciendo música popular.
“Fue muy loco cuando tuve la oportunidad de viajar porque de verdad que, que no podía, no entendía lo que estaba pasando. Tenía 21 años, 22 años”, recordó.
Así, Leiva menciona que tuvo la oportunidad de presentarse por Estados Unidos con la banda mexicana Los Ángeles Azules y presentarse en el icónico Madison Square Garden de Nueva York.
"Me fui a las Europas y después con Los Ángeles Azules me tocó también girar por Estados Unidos y hacer, por ejemplo, el Madison Square Garden. Eso fue tremendo porque ahí sí que estaba toda cagada", reconoció.
Su confesión logró descolocar al conductor, quien luego resalta lo importante que es ir a Nueva York a tocar, acompañada del reconocido conjunto musical mexicano.
Ángela Leiva agregó que le daban ganas de contarle a cada persona que se cruzaba que iba a tocar allí: “Nunca estuve tan simpática como ese viaje”, cerró la mencionada cantante.
