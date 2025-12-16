Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: pedí hoy gratis con EL DIA la lámina del campeón

Espectáculos |Recordó la vez que cantó en el Madison Square Garden de Nueva York

La confesión de Ángela Leiva que descolocó a Mario Pergolini: “Toda cagada”

La confesión de Ángela Leiva que descolocó a Mario Pergolini: “Toda cagada”
16 de Diciembre de 2025 | 08:46

Escuchar esta nota

Sin vueltas. La cantante de cumbia Ángela Leiva se sinceró con Mario Pergolini sobre uno de sus grandes logros: tocar en el icónico Madison Square Garden de Nueva York.

Allí, con total honestidad, la artista invitada a la última emisión de Otro día perdido confesó que estuvo “toda cagada” al momento de subir al escenario.

Según supo, la artista se sumó al escenario junto a “Los Ángeles Azules” en el marco de su gira por Estados Unidos el pasado 26 de noviembre del 2022.

En un recorrido por su larga trayectoria musical, Pergolini preguntó si alguna vez imaginó, viniendo de Lanús, que terminaría cantando en Londres y haciendo música popular.

“Fue muy loco cuando tuve la oportunidad de viajar porque de verdad que, que no podía, no entendía lo que estaba pasando. Tenía 21 años, 22 años”, recordó.

Así, Leiva menciona que tuvo la oportunidad de presentarse por Estados Unidos con la banda mexicana Los Ángeles Azules y presentarse en el icónico Madison Square Garden de Nueva York.

LE PUEDE INTERESAR

Diciembre trae los catálogos de la época: el top 10 de las películas navideñas más solicitadas

LE PUEDE INTERESAR

El nuevo desafío de Cristiano Ronaldo: una reconocida franquicia lo quiere en su película

"Me fui a las Europas y después con Los Ángeles Azules me tocó también girar por Estados Unidos y hacer, por ejemplo, el Madison Square Garden. Eso fue tremendo porque ahí sí que estaba toda cagada", reconoció.

Su confesión logró descolocar al conductor, quien luego resalta lo importante que es ir a Nueva York a tocar, acompañada del reconocido conjunto musical mexicano. 

Ángela Leiva agregó que le daban ganas de contarle a cada persona que se cruzaba que iba a tocar allí: “Nunca estuve tan simpática como ese viaje”, cerró la mencionada cantante.  

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Comienza la venta de entradas, con el 60% del estadio para el Pincha: lo que el hincha tiene que saber

Estudiantes vuelve al trabajo, con bajas y sin festejo programado: qué equipo pone Domínguez

Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

VIDEO. ¡Se picó! El platense Tetaz y Piumato casi se van a las manos por la reforma laboral

Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino

Sólo falta la firma de Zaniratto para sellar su continuidad en Gimnasia: la letra chica del acuerdo
Últimas noticias de Espectáculos

Diciembre trae los catálogos de la época: el top 10 de las películas navideñas más solicitadas

El nuevo desafío de Cristiano Ronaldo: una reconocida franquicia lo quiere en su película

Juan Darthés, feliz en Brasil: una foto que generó polémica y misterio

Los mandó al frente: Yanina Latorre contó picantes intimidades de MasterChef 
Policiales
“El delito siempre sale o sale”: robaron la caja fuerte de un colegio de La Plata
D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
VIDEO. Caravana tumbera y movilización a las fiscalías
Información General
"Meter la mano en la lata": acusan a una madre de robarse $17 millones de una fiesta de egresados
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión
La Ciudad
El asado para Navidad viene con aumento: algunos cortes parrilleros subieron casi el 30%
El drama de decenas de familias de un barrio de La Plata por los cortes de luz    
Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Muñecos de Fin de Año en La Plata: últimos días para la inscripción
VIDEO.- En la previa de Papá Noel, "Mecheras" en acción en un conocido local de ropa de 8 y 47
Deportes
Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT
Estudiantes vuelve al trabajo, con bajas y sin festejo programado: qué equipo pone Domínguez
Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
Sólo falta la firma de Zaniratto para sellar su continuidad en Gimnasia: la letra chica del acuerdo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla