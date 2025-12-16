Invasión de "chinches de agua" en La Plata y el AMBA: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan

En los últimos días, vecinos de distintos barrios de La Plata comenzaron a reportar la presencia masiva de chinches de agua, un insecto poco habitual en zonas urbanas que generó preocupación por su repentina aparición en patios, veredas y cercanías de cursos de agua.

Los avistamientos se repiten especialmente en áreas próximas a arroyos, espacios verdes y sectores con humedad acumulada, aunque también se registraron casos en zonas residenciales alejadas del casco urbano. La situación se enmarca en un fenómeno más amplio que afecta al Área Metropolitana de Buenos Airesa (AMBA) y que, por condiciones ambientales favorables, se extendió hacia nuestra ciudad.

Se reportó la invasión de chinches de agua en San Carlos y Los Hornos, pero también en Gonnet, City Bell y Villa Elisa. En menor medida lectores de EL DIA aseguraron que aparecieron esos bichos en el Casco Urbano. "¿Qué es esta invasión en La Plata?", fue la pregunta en común que llegó al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) desde la semana pasada, y que se repite todos los días. Lo cierto es que la presencia de estos insectos genera preocupación porque "tenemos que tener todo cerrado porque se nos meten en la casa", precisaron.

Especialistas explican que la proliferación de estos insectos está vinculada a las altas temperaturas registradas en pleno diciembre, las lluvias recientes y el aumento de la humedad, factores que generan el ambiente ideal para su reproducción. Las chinches de agua suelen habitar lagunas, arroyos y cuerpos de agua estancada, pero cuando las condiciones cambian o el hábitat se ve alterado, pueden desplazarse en grandes cantidades.

Chinches de agua en La Plata: el fenómeno y los riesgos

Aunque su aspecto puede resultar intimidante, las chinches de agua no representan un riesgo sanitario grave para las personas. No transmiten enfermedades y solo pueden provocar una picadura dolorosa si se las manipula o se sienten amenazadas. Por ese motivo, se recomienda evitar el contacto directo y no intentar aplastarlas con las manos.

Desde el ámbito ambiental señalaron que se trata de un fenómeno estacional, que suele intensificarse en períodos de calor extremo y que, con el descenso de las temperaturas, tiende a desaparecer de manera natural. Sin embargo, en ciudades como La Plata, donde existen numerosos cursos de agua y zonas arboladas, la presencia puede resultar más notoria.

Ante esta situación, se aconseja a los vecinos mantener limpios patios y desagües, reducir la acumulación de agua estancada y sellar rendijas en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los insectos a los hogares. En caso de una presencia persistente o invasiva, se recomienda consultar con áreas municipales o especialistas en control ambiental, evitando el uso indiscriminado de insecticidas.

La aparición de chinches de agua vuelve a poner en foco el impacto de las condiciones climáticas extremas en la vida urbana y la necesidad de convivir con fenómenos naturales que, aunque llamativos, forman parte del ecosistema local.