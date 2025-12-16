Invasión de "chinches de agua" en La Plata y el AMBA: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan

La "Ruta de la Mansión": el conjunto de sociedades que apuntan al tesorero de la AFA
La "Ruta de la Mansión": el conjunto de sociedades que apuntan al tesorero de la AFA
Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza
Comienza la venta de entradas, con el 60% del estadio para el Pincha: lo que el hincha tiene que saber
Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA
VIDEO.- En la previa de Papá Noel, "Mecheras" en acción en un conocido local de ropa de 8 y 47
VIDEO. ¡Se picó! El platense Tetaz y Piumato casi se van a las manos por la reforma laboral
Juan Darthés, feliz en Brasil: una foto que generó polémica y misterio
Se define el Cartonazo por $4.000.000 y la línea por $300.000: controlá los números de hoy
Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Quién es el concejal excamporista que reemplazará a Alak durante su licencia de verano
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
El Bon Odori de La Plata ya tiene fecha para 2026: lo que hay que saber de la fiesta japonesa
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
Llegó a La Plata para pasar las fiestas y un robo la dejó varada: pide ayuda para volver a España
Temperatura agradable y alivio este martes en La Plata: ¿vuelve el calor?
Orgullo platense: dos alumnos de Gonnet se destacaron en las Olimpiadas Matemáticas Argentinas
Giro con el dólar por el nuevo esquema para las bandas: el impacto del sorpresivo anuncio
Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
VIDEO. Otro episodio de violencia escolar encendió las alarmas en la Ciudad
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”
Municipales: adelantan el pago de los haberes de diciembre y confirman la fecha del aguinaldo
Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La aparición de estos bichos sorprendió a vecinos de distintos barrios platenses en los últimos días. El fenómeno está relacionado con las altas temperaturas, la humedad y las lluvias recientes. Qué recomiendan los especialistas.
Escuchar esta nota
En los últimos días, vecinos de distintos barrios de La Plata comenzaron a reportar la presencia masiva de chinches de agua, un insecto poco habitual en zonas urbanas que generó preocupación por su repentina aparición en patios, veredas y cercanías de cursos de agua.
Los avistamientos se repiten especialmente en áreas próximas a arroyos, espacios verdes y sectores con humedad acumulada, aunque también se registraron casos en zonas residenciales alejadas del casco urbano. La situación se enmarca en un fenómeno más amplio que afecta al Área Metropolitana de Buenos Airesa (AMBA) y que, por condiciones ambientales favorables, se extendió hacia nuestra ciudad.
Se reportó la invasión de chinches de agua en San Carlos y Los Hornos, pero también en Gonnet, City Bell y Villa Elisa. En menor medida lectores de EL DIA aseguraron que aparecieron esos bichos en el Casco Urbano. "¿Qué es esta invasión en La Plata?", fue la pregunta en común que llegó al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) desde la semana pasada, y que se repite todos los días. Lo cierto es que la presencia de estos insectos genera preocupación porque "tenemos que tener todo cerrado porque se nos meten en la casa", precisaron.
Especialistas explican que la proliferación de estos insectos está vinculada a las altas temperaturas registradas en pleno diciembre, las lluvias recientes y el aumento de la humedad, factores que generan el ambiente ideal para su reproducción. Las chinches de agua suelen habitar lagunas, arroyos y cuerpos de agua estancada, pero cuando las condiciones cambian o el hábitat se ve alterado, pueden desplazarse en grandes cantidades.
Aunque su aspecto puede resultar intimidante, las chinches de agua no representan un riesgo sanitario grave para las personas. No transmiten enfermedades y solo pueden provocar una picadura dolorosa si se las manipula o se sienten amenazadas. Por ese motivo, se recomienda evitar el contacto directo y no intentar aplastarlas con las manos.
Desde el ámbito ambiental señalaron que se trata de un fenómeno estacional, que suele intensificarse en períodos de calor extremo y que, con el descenso de las temperaturas, tiende a desaparecer de manera natural. Sin embargo, en ciudades como La Plata, donde existen numerosos cursos de agua y zonas arboladas, la presencia puede resultar más notoria.
LE PUEDE INTERESAR
Muñecos de Fin de Año en La Plata: últimos días para la inscripción
Ante esta situación, se aconseja a los vecinos mantener limpios patios y desagües, reducir la acumulación de agua estancada y sellar rendijas en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los insectos a los hogares. En caso de una presencia persistente o invasiva, se recomienda consultar con áreas municipales o especialistas en control ambiental, evitando el uso indiscriminado de insecticidas.
La aparición de chinches de agua vuelve a poner en foco el impacto de las condiciones climáticas extremas en la vida urbana y la necesidad de convivir con fenómenos naturales que, aunque llamativos, forman parte del ecosistema local.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí