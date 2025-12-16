Caravana tumbera y movilización a las fiscalías

Ayer, en medio de una ruidosa caravana al Cementerio Municipal, despidieron los restos del joven de 23 años asesinado en Villa Elvira. Se trata de Cristian Gonzalo Prado, a quien acompañaron con cortes de moto, gritos y fuertes aceleradas.

Por el caso, pese a que los homicidas estarían identificados, no hay detenidos. Por eso hoy temprano habrá una nueva movilización a las fiscalías platenses en reclamo de justicia.

