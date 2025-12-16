Juan Darthés, feliz en Brasil: una foto que generó polémica y misterio

La "Ruta de la Mansión": el conjunto de sociedades que apuntan al tesorero de la AFA
A un año de la condena a Juan Darthés, acusado de abuso sexual a Thelma Fardin, el actor rehízo su vida en Brasil, donde se radicó.
Allí, está cumpliendo con los 6 años de prisión de un régimen semiabierto. Se trata de una alternativa que existe en Brasil, generalmente con personas que no tienen antecedentes, para permitirles que puedan trabajar o estudiar. Pero, por las noches deben volver a la cárcel.
Se trata de salidas monitoreadas con tobilleras electrónicas. Se pone el foco en la buena conducta, ya que si el detenido cumple, puede conseguir más beneficios.
Entonces, Darthés se puso a estudiar, y ya se recibió: “Sorprendieron unas imágenes que aparecieron de Juan Darthés después de siete años de la denuncia de Thelma Fardín”, contaron en la tele, mientras que agregaron: “Estuvo estudiando allá junto a su mujer en Brasil y se recibió”.
Luego, sumaron: “Muy poco se sabe de él, de lo que está haciendo, cómo es su vida allá”. Hizo un curso terciario, pero no se sabe bien, no especificaron. No quisieron tampoco dar información de qué se había recibido”.
Asimismo, para terminar, desde la pantalla chica señalaron: “Se volcó a lo religioso. Estaba yendo a una iglesia, se fue mucho para el lado del evangelio”.
