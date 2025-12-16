Al trabajo, con bajas y sin festejo programado

El Banco Central aseguró que las nuevas bandas cambiarias no impactarán en la inflación ni el dólar
El Banco Central aseguró que las nuevas bandas cambiarias no impactarán en la inflación ni el dólar
El intendente Alak solicita licencia de vacaciones en enero: quién será su reemplazante
Llegó a La Plata para pasar las fiestas y un robo la dejó varada: pide ayuda para volver a España
Estudiantes por el Trofeo de Campeones ante Platense: horario confirmado y venta de entradas
Principio de acuerdo en Gimnasia para la continuidad de Fernando Zaniratto
"Así se viven las madrugadas": vecinos de Villa Castells, aterrados por una banda de falsos policías
Un barrio de La Plata, sin luz hace casi dos días: comida desperdiciada y vecinos incomunicados
Brutal robo en pleno centro de La Plata y a metros de una comisaría: la empleada terminó en el hospital
Docentes bonaerenses marcharán a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral
¡Sorpresa en La Plata! Darío Barassi festejó el campeonato de Estudiantes y posó con la medalla
Femicidio de Patricia Aybar en La Plata: condenaron a perpetua al Puma Rodríguez
El Banco Central anunció la modificación de las bandas de flotación del dólar: "evolucionarán al ritmo de la inflación"
VIDEO. Piñas, patadas y sillazos entre alumnos en las inmediaciones del Normal 1
En fotos y videos | Así fue el incesante movimiento de helicópteros en La Plata: cuáles son los motivos
Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo vuelve a los escenarios
Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?
Detienen a Nick, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer tras el asesinato de la pareja en Los Ángeles
Se movilizan en La Plata familiares de las víctimas por fentanilo adulterado
El extenso y duro comunicado de la AFA contra el Gobierno tras la denuncia en Conmebol
Tras el triunfo en el balotaje, Kast visitará mañana a Milei en Casa Rosada
Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"
VIDEO. Despedida "tumbera" en el Cementerio de La Plata: "cortes" de motos y ruido infernal
La drástica decisión que tomó Homero Pettinato tras su pelea con La Reini: "No se puede volver atrás"
El descargo de Ángel Di María tras los posteos contra Estudiantes y Verón: "Caretas y vendidos"
Araceli González defendió la reforma laboral de Milei: qué pyme tiene
Reforma laboral: el Gobierno intensifica las gestiones pero no convocará a los gobernadores kirchneristas
La continuidad de Zaniratto y la vuelta de Nacho, decisiones clave que debe tomar Gimnasia esta semana
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Barba le busca reemplazo a Arzamendia y Palacios. Carrillo en duda. No habrá celebración con los hinchas todavía
La felicidad desborda por completo a los jugadores y el cuerpo técnico después de alcanzar la estrella número 16 de la historia. Y tras dos días de descanso, merecidos por cierto, el plantel de Estudiantes inicia la semana de trabajo con la mirada puesta en Platense, al que enfrentará el sábado a partir de las 18, en San Nicolás.
El reencuentro tras los festejos y la vuelta olímpica se producirá hoy por la mañana en City Bell. Si bien se pensaba en una práctica abierta para mostrarle la copa a los hinchas, no habrá nada al respecto.
En este primer contacto con los futbolistas, el entrenador Eduardo Domínguez comenzará a evaluar las variantes que realizará, una de ellas obligadas, de cara a la final del Trofeo de Campeones.
Si bien todavía no hay parte médico oficial, Santiago Arzamendia es el que, en teoría, se llevó la peor parte: una lesión que le demandaría seis meses de recuperación.
El lateral izquierdo debió abandonar el campo de juego sobre el final del partido (lo reemplazó Gastón Benedetti) con un esguince grave de rodilla izquierda, lesión que lo dejará prácticamente afuera de la definición contra Platense, en San Nicolás.
En la misma línea aparece Tiago Palacios, otro de los jugadores importantes del andamiaje colectivo de Estudiantes, que también se retiró de la final antes de tiempo (su lugar fue ocupado por Joaquín Tobio Burgos), a raíz de una molestia en el posterior de la pierna izquierda.
LE PUEDE INTERESAR
Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
LE PUEDE INTERESAR
Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto
Domínguez tendrá una baja obligada para el sábado: la de Santiago Arzamendia
El volante ofensivo, al que se lo vio tomándose la zona afectada al momento en que pidió el cambio, espera por estas horas los resultados de los estudios a los que fue sometido para saber si puede jugar el sábado.
En principio, el uruguayo tendría un pequeño desgarro que lo dejaría prácticamente afuera de los once titulares.
El cuerpo técnico también seguirá de cerca la evolución del central Santiago Núñez, que finalizó el partido contra Racing acalambrado, aunque el cuerpo es optimista de que pueda jugar sin problemas y vuelva a conformar la dupla defensiva junto a Leandro González Pírez.
Mientras que otras de las incógnitas a la hora de delinear el once titular que irá en busca de la corona número 16, es el delantero Guido Carrillo, que concluyó el partido contra Racing muy cansado, por el esfuerzo realizado a lo largo de los 120 minutos. El de Magdalena debió terminar todo el partido, porque al momento de su dificultad física, Domínguez ya había realizado todas las variantes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí