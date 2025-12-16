Al trabajo, con bajas y sin festejo programado

La felicidad desborda por completo a los jugadores y el cuerpo técnico después de alcanzar la estrella número 16 de la historia. Y tras dos días de descanso, merecidos por cierto, el plantel de Estudiantes inicia la semana de trabajo con la mirada puesta en Platense, al que enfrentará el sábado a partir de las 18, en San Nicolás.

El reencuentro tras los festejos y la vuelta olímpica se producirá hoy por la mañana en City Bell. Si bien se pensaba en una práctica abierta para mostrarle la copa a los hinchas, no habrá nada al respecto.

En este primer contacto con los futbolistas, el entrenador Eduardo Domínguez comenzará a evaluar las variantes que realizará, una de ellas obligadas, de cara a la final del Trofeo de Campeones.

Si bien todavía no hay parte médico oficial, Santiago Arzamendia es el que, en teoría, se llevó la peor parte: una lesión que le demandaría seis meses de recuperación.

El lateral izquierdo debió abandonar el campo de juego sobre el final del partido (lo reemplazó Gastón Benedetti) con un esguince grave de rodilla izquierda, lesión que lo dejará prácticamente afuera de la definición contra Platense, en San Nicolás.

En la misma línea aparece Tiago Palacios, otro de los jugadores importantes del andamiaje colectivo de Estudiantes, que también se retiró de la final antes de tiempo (su lugar fue ocupado por Joaquín Tobio Burgos), a raíz de una molestia en el posterior de la pierna izquierda.

Domínguez tendrá una baja obligada para el sábado: la de Santiago Arzamendia

El volante ofensivo, al que se lo vio tomándose la zona afectada al momento en que pidió el cambio, espera por estas horas los resultados de los estudios a los que fue sometido para saber si puede jugar el sábado.

En principio, el uruguayo tendría un pequeño desgarro que lo dejaría prácticamente afuera de los once titulares.

El cuerpo técnico también seguirá de cerca la evolución del central Santiago Núñez, que finalizó el partido contra Racing acalambrado, aunque el cuerpo es optimista de que pueda jugar sin problemas y vuelva a conformar la dupla defensiva junto a Leandro González Pírez.

Mientras que otras de las incógnitas a la hora de delinear el once titular que irá en busca de la corona número 16, es el delantero Guido Carrillo, que concluyó el partido contra Racing muy cansado, por el esfuerzo realizado a lo largo de los 120 minutos. El de Magdalena debió terminar todo el partido, porque al momento de su dificultad física, Domínguez ya había realizado todas las variantes.