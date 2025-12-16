Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Deportes |El plantel de estudiantes, después de dos días de descanso

Al trabajo, con bajas y sin festejo programado

El Barba le busca reemplazo a Arzamendia y Palacios. Carrillo en duda. No habrá celebración con los hinchas todavía

Al trabajo, con bajas y sin festejo programado

estudiantes inicia la semana de trabajo con miras a otra definición

16 de Diciembre de 2025 | 02:57
Edición impresa

La felicidad desborda por completo a los jugadores y el cuerpo técnico después de alcanzar la estrella número 16 de la historia. Y tras dos días de descanso, merecidos por cierto, el plantel de Estudiantes inicia la semana de trabajo con la mirada puesta en Platense, al que enfrentará el sábado a partir de las 18, en San Nicolás.

El reencuentro tras los festejos y la vuelta olímpica se producirá hoy por la mañana en City Bell. Si bien se pensaba en una práctica abierta para mostrarle la copa a los hinchas, no habrá nada al respecto.

En este primer contacto con los futbolistas, el entrenador Eduardo Domínguez comenzará a evaluar las variantes que realizará, una de ellas obligadas, de cara a la final del Trofeo de Campeones.

Si bien todavía no hay parte médico oficial, Santiago Arzamendia es el que, en teoría, se llevó la peor parte: una lesión que le demandaría seis meses de recuperación.

El lateral izquierdo debió abandonar el campo de juego sobre el final del partido (lo reemplazó Gastón Benedetti) con un esguince grave de rodilla izquierda, lesión que lo dejará prácticamente afuera de la definición contra Platense, en San Nicolás.

En la misma línea aparece Tiago Palacios, otro de los jugadores importantes del andamiaje colectivo de Estudiantes, que también se retiró de la final antes de tiempo (su lugar fue ocupado por Joaquín Tobio Burgos), a raíz de una molestia en el posterior de la pierna izquierda.

LE PUEDE INTERESAR

Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino

LE PUEDE INTERESAR

Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto

Domínguez tendrá una baja obligada para el sábado: la de Santiago Arzamendia

El volante ofensivo, al que se lo vio tomándose la zona afectada al momento en que pidió el cambio, espera por estas horas los resultados de los estudios a los que fue sometido para saber si puede jugar el sábado.

En principio, el uruguayo tendría un pequeño desgarro que lo dejaría prácticamente afuera de los once titulares.

El cuerpo técnico también seguirá de cerca la evolución del central Santiago Núñez, que finalizó el partido contra Racing acalambrado, aunque el cuerpo es optimista de que pueda jugar sin problemas y vuelva a conformar la dupla defensiva junto a Leandro González Pírez.

Mientras que otras de las incógnitas a la hora de delinear el once titular que irá en busca de la corona número 16, es el delantero Guido Carrillo, que concluyó el partido contra Racing muy cansado, por el esfuerzo realizado a lo largo de los 120 minutos. El de Magdalena debió terminar todo el partido, porque al momento de su dificultad física, Domínguez ya había realizado todas las variantes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Giro con el dólar: las bandas, según la inflación

Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

Zelenski, conforme con garantías de seguridad

Aceptación del atraso cambiario y a la espera de que baje el riesgo país
Últimas noticias de Deportes

Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT

Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino

Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto

Ahora el objetivo es Nacho Fernández
La Ciudad
Reclamo por insumos e higiene en el Ludovica
Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios
Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Odontología advierte por estafas con turnos
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
Policiales
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
Caravana tumbera y movilización a las fiscalías
Espectáculos
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
George Clooney pactó con su esposa no besar más chicas en la pantalla
Moria “mató” a Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña: “Están subidos a un unicornio”
Rodríguez Larreta y Mili Maylin, en la dulce espera: tendrán un varón
Tras años de cruces, Maru Botana y Yanina juntas otra vez
Política y Economía
Giro con el dólar: las bandas, según la inflación
Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”
“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla