Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Policiales |A partir de las 18

Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo

Buscan que no se silencie el caso y que se mantenga la memoria activa por los fallecidos. Ambos actos comenzarán en simultáneo

Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo

Hoy habrá dos marchas por justicia ante el fentanilo adulterado / web

16 de Diciembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

A partir de las 18, de manera simultánea, se realizarán dos marchas por las víctimas del fentanilo contaminado. Una en La Plata y la otra Rosario. Ambas con idéntico objetivo: reclamar justicia en una de las causas que conmueve al país, ante las 173 víctimas que ya han sido declaradas por tratamientos con esta sustancia.

Será la segunda convocatoria “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”.

El acto en nuestra cuidad tendrá como epicentro Plaza Moreno. En Rosario, en tanto, se concentrarán en el Monumento a la Bandera.

“Este encuentro revindica la memoria de nuestros seres queridos, la lucha compartida y la misma causa y la unión familiar”, dijeron en un comunicado los familiares de las víctimas.

“Hoy luchamos por un estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos de la masacre del Fentanilo Adulterado. Esperamos acompañamiento por una causa es social y para que no vuelva a pasar en la Argentina”, agregaron.

Por este caso, se supo que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró su apoyo a la segunda marcha por las víctimas del fentanilo adulterado, su solidaridad con las familias de las víctimas y el acompañamiento ante el pedido de memoria, verdad y justicia.

LE PUEDE INTERESAR

Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua

LE PUEDE INTERESAR

Caravana tumbera y movilización a las fiscalías

“La masacre del fentanilo es el resultado lógico de una cadena de fallas sistémicas. Cada eslabón de la cadena de control no solo falló, sino que lo hizo de manera tal que agravó la negligencia del anterior”, expusieron en un documento.

En las últimas horas, se supo que el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, rechazó los pedidos de domiciliaria para Diego Hernán García y por Javier Martín Tchukrán, que se fundó en cuestiones de salud. El planteo ahora se definirá en Cámara.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Giro con el dólar: las bandas, según la inflación

Aceptación del atraso cambiario y a la espera de que baje el riesgo país

Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

Zelenski, conforme con garantías de seguridad

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
Últimas noticias de Policiales

“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad

D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV

Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua

Caravana tumbera y movilización a las fiscalías
La Ciudad
Reclamo por insumos e higiene en el Ludovica
Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios
Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Odontología advierte por estafas con turnos
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
Espectáculos
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
George Clooney pactó con su esposa no besar más chicas en la pantalla
Moria “mató” a Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña: “Están subidos a un unicornio”
Rodríguez Larreta y Mili Maylin, en la dulce espera: tendrán un varón
Tras años de cruces, Maru Botana y Yanina juntas otra vez
Deportes
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT
Al trabajo, con bajas y sin festejo programado
Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto
Ahora el objetivo es Nacho Fernández
Información General
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla