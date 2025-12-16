Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo

A partir de las 18, de manera simultánea, se realizarán dos marchas por las víctimas del fentanilo contaminado. Una en La Plata y la otra Rosario. Ambas con idéntico objetivo: reclamar justicia en una de las causas que conmueve al país, ante las 173 víctimas que ya han sido declaradas por tratamientos con esta sustancia.

Será la segunda convocatoria “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”.

El acto en nuestra cuidad tendrá como epicentro Plaza Moreno. En Rosario, en tanto, se concentrarán en el Monumento a la Bandera.

“Este encuentro revindica la memoria de nuestros seres queridos, la lucha compartida y la misma causa y la unión familiar”, dijeron en un comunicado los familiares de las víctimas.

“Hoy luchamos por un estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos de la masacre del Fentanilo Adulterado. Esperamos acompañamiento por una causa es social y para que no vuelva a pasar en la Argentina”, agregaron.

Por este caso, se supo que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró su apoyo a la segunda marcha por las víctimas del fentanilo adulterado, su solidaridad con las familias de las víctimas y el acompañamiento ante el pedido de memoria, verdad y justicia.

“La masacre del fentanilo es el resultado lógico de una cadena de fallas sistémicas. Cada eslabón de la cadena de control no solo falló, sino que lo hizo de manera tal que agravó la negligencia del anterior”, expusieron en un documento.

En las últimas horas, se supo que el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, rechazó los pedidos de domiciliaria para Diego Hernán García y por Javier Martín Tchukrán, que se fundó en cuestiones de salud. El planteo ahora se definirá en Cámara.