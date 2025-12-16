Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular

¿Nos dominan las pantallas? Tal es la pregunta que guía un informe presentado ayer por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que pone cifras concretas a una problemática cada vez más visible. Según el relevamiento, el 36% de las personas reconoce tener un uso problemático del teléfono celular, un dato que resume la magnitud de un fenómeno que atraviesa la vida cotidiana, las relaciones personales y los espacios de aprendizaje.

El trabajo reúne los resultados de la campaña “Desconectá para conectar”, una iniciativa que combinó encuestas y charlas con especialistas para analizar el impacto real del uso de pantallas. El organismo conducido por Guido Lorenzino abordó cinco ejes centrales: el tiempo frente a los dispositivos, el vínculo de niñas, niños y adolescentes con los teléfonos, el impacto en las escuelas, el uso del celular al volante y las experiencias vinculadas a la inteligencia artificial.

Para construir el diagnóstico, la Defensoría sistematizó el trabajo realizado durante todo el año a través de diferentes encuestas y entrevistas con especialistas y referentes, muchas de ellas desarrolladas en su programa de streaming “Podrán Defendernos”. El objetivo fue ofrecer una mirada integral sobre un fenómeno que ya forma parte estructural de la vida social.

Los datos revelan efectos concretos: el 30% afirma que las pantallas afectan su vida social y el 43% señala un impacto negativo en su relación con niñas, niños y adolescentes. En el ámbito educativo, el 31% de las y los estudiantes reconoce que el uso del teléfono perjudica su rendimiento en clase, lo que refuerza el debate sobre el lugar de los dispositivos en las aulas.

La problemática también se traslada a la calle. El informe advierte que el 42% de las y los conductores no adopta ninguna medida para evitar el uso del celular mientras maneja, una conducta de alto riesgo que se mantiene pese a las campañas de concientización. A esto se suma el avance de la inteligencia artificial: el 26% aseguró haber tenido algún problema vinculado a su utilización.

El relevamiento incluyó las voces de especialistas y referentes de distintos ámbitos, como el neurólogo infantil Mauricio Pedersoli; la experta en ciudadanía y crianza digital Lucía Fainboim; el especialista en Educación de Faro Digital, Santiago Stura; la fundadora de la biblioteca infantil “Del otro lado del árbol”, Paula Kriscautzky; el senador bonaerense Emmanuel González Santalla; la presidenta de Luchemos por la Vida, María Cristina Isoba; y el especialista en IA Mariano Battistotti.

Al presentar el informe, Lorenzino aclaró el enfoque del trabajo y su intención de fondo: “En este documento mostramos los datos recolectados a lo largo de este proceso, teniendo en cuenta que no estamos en contra de las pantallas, sólo queremos entender cómo influyen en nuestras vidas y pensar en estrategias para que su uso deje de ser un gran problema”.