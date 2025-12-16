Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT

Nueva renuncia en Educación: Pablo Urquiza, segundo de Sileoni, dio el portazo en Provincia
Disputará la final ante Platense el sábado a las 18, en el Estadio Único de San Nicolás. Mientras tanto la secretaría técnica quiere resolver antes la situación de Eduardo Domínguez. Se viene una reunión clave
El Trofeo de Campeones 2025 comenzó a jugarse. Estudiantes, flamante campeón del Clausura, tendrá por delante una nueva final (ante Platense, campeón del Apertura) que le puede otorgar la estrella número 16 de su historia.
Se sabía que dicho encuentro se iba a jugar el sábado que viene, en el Único de San Nicolás. Solo faltaba el horario. Y ayer quedó definido que comenzará a partir de las 18 y no a las 19 como se había propuesto originariamente. Solo resta saber quién será el árbitro.
En tanto la secretaría técnica busca cerrar la continuidad de Eduardo Domínguez, quien tiene contrato hasta el 31/12. Agustín Alayes confirmó que habrá una reunión en las próximas horas. No está garantizado que el DT siga en el Club el próximo año.
La espera terminó, y el Pincha se prepara para disputar su tercera final del año. A diferencia de la definición del sábado pasado, pese a ser una sede neutral, el conjunto albirrojo ocupará la localía.
Esto se establece según el punto 20.3 del Reglamento de Torneos LPF, que indica que el local, a efectos organizativos, corresponde al equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones de la Tabla General de Posiciones (conforme al art24).
Estudiantes vuelve a jugar el Trofeo que supo ganar en 2024 ante Vélez, aunque esta vez la dinámica para llegar es distinta, debido al cambio de formatos. En la actualidad, los finalistas son los ganadores del Apertura y Clausura, respectivamente.
Platense llega tras imponerse por 1-0 ante Huracán en el primer certamen en Santiago del Estero. Mientras que Estudiantes luego de derrotar en los penales a Racing, tras la paridad (1-1) en el tiempo suplementario.
Por su parte, en este partido, en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal. Al igual de lo que sucedió en el último campeonato.
De esta forma, el Pincha se medirá ante el Marrón el sábado, y será a partir de las 18, de acuerdo a lo que confirmó ayer la Liga Profesional, en San Nicolás, un reducto que fue inaugurado el 19/10/2019. A su vez, el primer partido oficial fue la Final de la Liga de San Nicolás de ese año. Mientras que en 2020 fue designado sede de la Copa Argentina.
