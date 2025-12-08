El gesto de Leandro Paredes por el cambio del Changuito Zeballos, que hizo explotar a los hinchas de Boca. Racing eliminó al Xeneize en la Bombonera

Claudio Úbeda fue uno de los apuntados por la eliminación de Boca, sobre todo por la sorpresiva salida de Exequiel Zeballos, que no sólo tuvo la reprobación de los hinchas sino también la del propio Leandro Paredes, a quien se lo vio haciendo gestos que daban cuenta de estar en desacuerdo con la decisión del técnico.

En conferencia de prensa, el DT del Xeneize argumentó el ingreso de Velasco por el Changuito y también se refirió a su futuro.

“Lo que estábamos viendo que Exequiel estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo. En los tres partidos anteriores también salió antes. Hizo un desgaste muy grande y por eso tomamos esa decisión”, destacó.

Y agregó: “El balance no es bueno después de haber perdido el partido. Fue muy cerrado donde hubo pocas situaciones de gol y en un contragolpe nos marcaron el gol ellos y terminó llevándose el partido Racing”.

“Vamos a hablar y ver cómo sigue todo”

Claudio Úbeda

Además se refirió a por qué no hizo más cambios: “Edinson Cavani sufrió una molestia en la entrada en calor. No hicimos ese cambio porque sintió una molestia en la zona lumbar. Y después lo de Ander Herrera, consideramos que no era el momento para que entre”.

Además argumentó: “Sentimos que era un partido con un ida y vuelta permanente. Analizamos bastante la posibilidad de mover el doble nueve o no. Quisimos llegar por las bandas y concretar una situación de ese tipo. Por eso consideramos en no hacer modificaciones”.

Sobre su futuro, Úbeda no aseguró su continuidad de cara a 2026 y le pasó la pelota al club: “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. Nos juntaremos con Román (Riquelme) y el Chelo (Delgado), para ver cómo viene todo por delante. No esperábamos este desenlace en la temporada, porque tuvimos una evolución en los últimos dos meses. Queríamos jugar la final en Santiago del Estero”.