Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia

Lo advirtió la Coalición Cívica, mientras se suman las sospechas en torno al patrimonio del titular de la Asociación del Fútbol
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría ser juez y parte en el caso que involucra a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Así lo advirtió la Coalición Cívica (CC) fundada por Elisa Carrió, al exponer los fundamentos de la denuncia por lavado de dinero que involucra a socios de la dirigencia de la AFA, a la par que cuestionó a parte del sistema judicial frente a lo que consideró un grave conflicto de interés. Según se alertó desde el espacio político fundado por Elisa Carrió, la cúpula de la entidad deportiva podría ser investigada por jueces que integran el Tribunal de Disciplina de la propia asociación.
La causa por la que se investiga a Tapia “podría recaer en un miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Es impresionante, pero ese es el delirio”, aseguró al respecto el dirigente de la CC, Matías Yofe, uno de los denunciantes (junto a Carrió) del titular de la entidad madre del fútbol argentino.
En declaraciones radiales, Yofe aseguró que “el sistema judicial está totalmente a merced de esta gente” y cuestionó que la masiva adquisición de activos por parte de presuntos testaferros de Tapia no disparó ninguna “alerta roja” por parte de los organismos de control estatal.
En concreto, la investigación se concentra en la figura de presuntos testaferros ligados a Tapia que poseerían una “suntuosa mansión” con helipuerto no registrado en Pilar y “más de 120 autos de colección”, con patrimonios incompatibles para adquirir esos bienes.
Pese a la gravedad de la evidencia, Yofe detalló que la causa presentada ante Casación recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, quien “se declara en incompetencia sin haber dado ninguna medida preliminar previa”.
El supuesto esquema de testaferros involucra a Luciano Pantano, un monotributista y a su madre jubilada, quienes figuran como titulares de la empresa Real Central. La firma, según Yofe, posee la mensionada mansión en Pilar, donde se sospecha que se encuentran los “120 autos con Ferrari, Porsche, BMW, autos de colección” que encontraron bajo su dominio, además de “una casa más que hemos encontrado en el barrio Aires Plaza de Pilar”.
El dirigente afirmó que los fondos que se estarían lavando provendrían de dinero que debería ir a los clubes.
“De confirmarse esto, tristemente es la plata que no estaría llegando a los clubes”, lamentó, mientras “vemos todos los clubes totalmente desfinanciados, quebrados o que en su infraestructura están totalmente venidos abajo”.
En paralelo a las sospechas sobre su patrimonio y los lazos que lo unirían al financista Ariel Vallejo -investigado en varias causas-, la estela de otro escándalo persigue a Tapia. Es el que tiene que ver con su presunto vínculo con la empresa de viajes Baires Fly, que es la que le habría alquilado un lujoso avión privado por un costo de medio millón de dólares para trasladarse hasta el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que tuvo lugar el viernes en Washington.
La compañía que le habría rentado a Tapia su la aeronave Gulfstream G400 es la misma que, según probó el fiscal del caso Spagnuolo, Franco Picardi, emitió facturas adulteradas por viajes que nunca se realizaron a favor de los sospechados de cobrar coimas por la venta de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con esa maniobra se intentó blanquear dinero que se supone es espurio.
Todavía más, según publicó el diario Clarín, el nexo entre los imputados en ese caso y Baires Fly habría sido el empresario Sergio Mastropietro, socio de Fred Machado, el acusado por narcotráfico que es juzgado en Estados Unidos y sobre el que se probaron vínculos con el excandidato libertario, José Luis Espert.
