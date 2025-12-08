Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Presunto conflicto de intereses

Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia

Lo advirtió la Coalición Cívica, mientras se suman las sospechas en torno al patrimonio del titular de la Asociación del Fútbol

Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia

Tapia y una cena en el exclusivo club de Trump en Miami junto a Félix Lasarte, un hombre cercano al republicano /Web

8 de Diciembre de 2025 | 04:34
Edición impresa

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría ser juez y parte en el caso que involucra a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Así lo advirtió la Coalición Cívica (CC) fundada por Elisa Carrió, al exponer los fundamentos de la denuncia por lavado de dinero que involucra a socios de la dirigencia de la AFA, a la par que cuestionó a parte del sistema judicial frente a lo que consideró un grave conflicto de interés. Según se alertó desde el espacio político fundado por Elisa Carrió, la cúpula de la entidad deportiva podría ser investigada por jueces que integran el Tribunal de Disciplina de la propia asociación.

La causa por la que se investiga a Tapia “podría recaer en un miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Es impresionante, pero ese es el delirio”, aseguró al respecto el dirigente de la CC, Matías Yofe, uno de los denunciantes (junto a Carrió) del titular de la entidad madre del fútbol argentino.

En declaraciones radiales, Yofe aseguró que “el sistema judicial está totalmente a merced de esta gente” y cuestionó que la masiva adquisición de activos por parte de presuntos testaferros de Tapia no disparó ninguna “alerta roja” por parte de los organismos de control estatal.

En concreto, la investigación se concentra en la figura de presuntos testaferros ligados a Tapia que poseerían una “suntuosa mansión” con helipuerto no registrado en Pilar y “más de 120 autos de colección”, con patrimonios incompatibles para adquirir esos bienes.

Pese a la gravedad de la evidencia, Yofe detalló que la causa presentada ante Casación recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, quien “se declara en incompetencia sin haber dado ninguna medida preliminar previa”.

El supuesto esquema de testaferros involucra a Luciano Pantano, un monotributista y a su madre jubilada, quienes figuran como titulares de la empresa Real Central. La firma, según Yofe, posee la mensionada mansión en Pilar, donde se sospecha que se encuentran los “120 autos con Ferrari, Porsche, BMW, autos de colección” que encontraron bajo su dominio, además de “una casa más que hemos encontrado en el barrio Aires Plaza de Pilar”.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit

LE PUEDE INTERESAR

Recambio en el Concejo local, que se polariza entre el PJ y LLA

El dirigente afirmó que los fondos que se estarían lavando provendrían de dinero que debería ir a los clubes.

“De confirmarse esto, tristemente es la plata que no estaría llegando a los clubes”, lamentó, mientras “vemos todos los clubes totalmente desfinanciados, quebrados o que en su infraestructura están totalmente venidos abajo”.

Otro escándalo en el aire

En paralelo a las sospechas sobre su patrimonio y los lazos que lo unirían al financista Ariel Vallejo -investigado en varias causas-, la estela de otro escándalo persigue a Tapia. Es el que tiene que ver con su presunto vínculo con la empresa de viajes Baires Fly, que es la que le habría alquilado un lujoso avión privado por un costo de medio millón de dólares para trasladarse hasta el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que tuvo lugar el viernes en Washington.

La compañía que le habría rentado a Tapia su la aeronave Gulfstream G400 es la misma que, según probó el fiscal del caso Spagnuolo, Franco Picardi, emitió facturas adulteradas por viajes que nunca se realizaron a favor de los sospechados de cobrar coimas por la venta de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con esa maniobra se intentó blanquear dinero que se supone es espurio.

Todavía más, según publicó el diario Clarín, el nexo entre los imputados en ese caso y Baires Fly habría sido el empresario Sergio Mastropietro, socio de Fred Machado, el acusado por narcotráfico que es juzgado en Estados Unidos y sobre el que se probaron vínculos con el excandidato libertario, José Luis Espert.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Del viaje en el lujoso jet “de las celebridades” a la cena en el club top de Trump en Miami
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final

Los alcances del feriado nacional

Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Golpe en La Boca: Racing sacó chapa y es finalista

Clima caliente e insultos en la previa del partido

El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino
Últimas noticias de Política y Economía

La inflación estaría otra vez arriba del 2 por ciento

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz

La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit
Espectáculos
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
Gaby Sabatini, de visita por La Plata
El hijo de Yiya Murano contra la serie: “Lo bloquearon”
Valdés sobre Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”
Información General
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional
Aeropuerto de Comodoro evacuado por amenaza
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Deportes
El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13
¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?
Son de la Liga y fanas de Gimnasia y Estudiantes
Definiciones mano a mano, el morbo extra que generan los clásicos
Policiales
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
La inseguridad vial y un cierre de año trágico
Susto y caos en un teatro, con platenses afectados
Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos
Tarde de terror para un chofer de Didi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla