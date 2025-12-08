El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV
Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más
¡Hasta hoy a las 15 podés participar del súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
Valdés sobre Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España
Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz
La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit
Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres
Actividades: feria navideña, taller para mayores, música en Capital Chica, club de lectura en la Biblioteca Central bonaerense
Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición
Reclamos vecinales en los alrededores del Estadio Maradona por los residuos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Mona Jiménez, el reconocido cantante de cuarteto, sigue siendo noticia debido a una intervención quirúrgica a la que fue sometido por un problema de salud luego del show que brindó la semana pasada en el Estadio Único (Diego Armando Maradona) de La Plata. Según se informó, La Mona tuvo que ser operado para tratar una hernia, aunque el último parte médico oficial asegura que su evolución es estable y dentro de los parámetros esperados.
Esta situación ha generado preocupación entre sus seguidores, pero lo cierto es que los especialistas han destacado que La Mona está respondiendo bien al tratamiento y no presenta complicaciones.
Este no es el primer problema de salud que enfrenta La Mona Jiménez en los últimos años. En 2023, tuvo que ser operado de urgencia para extraerle el bazo, luego de experimentar un fuerte dolor abdominal. En aquella ocasión, el cantante reveló que estuvo al borde de la muerte y que los médicos tuvieron que actuar rápidamente para salvarlo.
En el mismo año, La Mona fue internado en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba durante seis días, donde le colocaron un stent debido a una obstrucción severa en la arteria carótida que derivó en un cuadro isquémico. Estos problemas de salud pusieron en alerta a sus fanáticos, quienes temían por la salud del ícono del cuarteto.
En junio de 2024, La Mona Jiménez nuevamente debió ser hospitalizado, esta vez por una gastroenteritis aguda que lo obligó a suspender varias fechas de sus shows. A sus 74 años, el cantante ha enfrentado diversos problemas de salud, pero siempre ha logrado recuperarse y retomar su carrera artística con energía renovada.
En esta ocasión, La Mona Jiménez ha vuelto a ser intervenido quirúrgicamente, pero los médicos han destacado que está cumpliendo con las indicaciones médicas y se encuentra en buen estado de ánimo.
LE PUEDE INTERESAR
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
LE PUEDE INTERESAR
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
A pesar de los desafíos de salud que ha enfrentado, La Mona continúa siendo una figura emblemática en la música popular argentina y cuenta con el apoyo incondicional de sus seguidores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí