El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata

La Mona Jiménez, el reconocido cantante de cuarteto, sigue siendo noticia debido a una intervención quirúrgica a la que fue sometido por un problema de salud luego del show que brindó la semana pasada en el Estadio Único (Diego Armando Maradona) de La Plata. Según se informó, La Mona tuvo que ser operado para tratar una hernia, aunque el último parte médico oficial asegura que su evolución es estable y dentro de los parámetros esperados.

Esta situación ha generado preocupación entre sus seguidores, pero lo cierto es que los especialistas han destacado que La Mona está respondiendo bien al tratamiento y no presenta complicaciones.

Los problemas de salud de la Mona Jiménez

Este no es el primer problema de salud que enfrenta La Mona Jiménez en los últimos años. En 2023, tuvo que ser operado de urgencia para extraerle el bazo, luego de experimentar un fuerte dolor abdominal. En aquella ocasión, el cantante reveló que estuvo al borde de la muerte y que los médicos tuvieron que actuar rápidamente para salvarlo.

En el mismo año, La Mona fue internado en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba durante seis días, donde le colocaron un stent debido a una obstrucción severa en la arteria carótida que derivó en un cuadro isquémico. Estos problemas de salud pusieron en alerta a sus fanáticos, quienes temían por la salud del ícono del cuarteto.

En junio de 2024, La Mona Jiménez nuevamente debió ser hospitalizado, esta vez por una gastroenteritis aguda que lo obligó a suspender varias fechas de sus shows. A sus 74 años, el cantante ha enfrentado diversos problemas de salud, pero siempre ha logrado recuperarse y retomar su carrera artística con energía renovada.

La Mona, de La Plata al quirófano

En esta ocasión, La Mona Jiménez ha vuelto a ser intervenido quirúrgicamente, pero los médicos han destacado que está cumpliendo con las indicaciones médicas y se encuentra en buen estado de ánimo.

A pesar de los desafíos de salud que ha enfrentado, La Mona continúa siendo una figura emblemática en la música popular argentina y cuenta con el apoyo incondicional de sus seguidores.