Deportes |DERROTÓ 1-0 AL XENEIZE EN LA BOMBONERA POR EL GOL DE MARAVILLA MARTÍNEZ

Golpe en La Boca: Racing sacó chapa y es finalista

La Academia tuvo oficio y de la mano de su goleador, que arrastraba una larga sequía, sacó pasaje para la final del Clausura. El elenco azul y oro terminó otro año sin títulos

El delirio de los jugadores de Racing en la Bombonera. de la mano de Maravilla, La Academia se metió en la final del Torneo Clausura / Fotobaires

8 de Diciembre de 2025 | 02:02
Edición impresa

En La Bombonera, Racing derrotó 1-0 a Boca y se metió en la final del Torneo Clausura gracias al tanto de Adrián Martínez. La Academia tuvo mucho oficio y efectividad, para soñar con quedarse con el título el próximo sábado en Santiago del Estero. El Xeneize no estuvo a la altura y cerró el segundo año consecutivo sin títulos.

El primer tiempo fue más peleado que jugado, donde el juego se cortó bastante por las infracciones y además los dos equipos priorizaron controlarse que intentar jugar. Boca buscó desde un principio manejar la pelota, pero no encontró espacios por la buena presencia en el mediocampo que impuso Racing. Y con el correr de los minutos, estuvo más cómodo la Academia, ya que se dio un partido más físico y de juego directo.

Paredes manejó la pelota mientras que Palacios y Zeballos fueron los que intentaron romper el bloque sólido que impuso el elenco de Avellaneda. Nardoni y Almendra fueron implacable en no dejar espacios y también en ejercer presión en los volantes del Xeneize.

LEA TAMBIÉN

Maravilla volvió al gol y metió a Racing en la final

Boca abusó mucho del pelotazo y Racing no estuvo fino en los centros de Mura y Rojas. Para colmo, Darío Herrera cortó mucho el juego ante cada contacto que hubo.

La primera llegada clara del partido se dio en el minuto 40, ya que luego de una buena jugada colectiva, Juan Nardoni estampó la pelota en el palo, con un buen derechazo. Y el Xeneize, casi convierte en la última jugada del primer tiempo, donde luego de un tiro libre de Paredes, un rechazo de Colombo generó un desvío en Giménez que pasó cerca del palo izquierdo de Cambeses.

En el complemento, el juego se abrió un poco más, donde Racing manejó la pelota y encontró buenos pases filtrados a través de Almendra y Nardoni. Boca no encontró juego, pero tuvo en Zeballos la única esperanza de generar desequilibrio. Sin embargo, Úbeda sorprendió y lo sacó en el minuto 25, para ponerlo a Velasco. Esa modificación generó la silbatina de La Bombonera, donde los hinchas se agarraron la cabeza.

LEA TAMBIÉN

Úbeda: “A Zeballos lo saqué por cansancio”

El juego fue disputado y de pocas acciones de peligro, pero Racing fue el que más cómodo estuvo. Paredes y Delgado no tuvieron dominio en el mediocampo, lo que generó que el Xeneize abuse en demasía del pelotazo. Ayrton Costa fue de lo más destacado del segundo tiempo, donde tuvo empuje y hasta se mandó varias veces al ataque, para hacer reaccionar a sus compañeros. Merentiel y Giménez desentonaron, pero Úbeda se mantuvo firme y apostó por no realizar más variantes pese a las necesidades del equipo.

Rojas y Mura empezaron a predominar por las bandas y la Academia tuvo algunas aproximaciones. Sin embargo, encontró la apertura del marcador a los 30 minutos: Rojas desbordó por la izquierda y luego de enviar un filoso centro al corazón del área, Maravilla Martínez anticipó al sólido Costa y convirtió el 1-0 con un exquisito cabezazo. Y además cortó una sequía de 996 minutos sin convertir, pero los goleadores son así.

Boca fue una marea de nervios en los minutos siguientes, donde el juego no fluyó. Paredes no estuvo fino en las pelotas paradas y el equipo quedó varias veces mal parado, donde Racing no aprovechó algunos contragolpes. Sin reacción en la cancha y sin reacción en el banco, el Xeneize buscó el empate sin demasiadas herramientas.

LEA TAMBIÉN

Clima caliente e insultos en la previa del partido

Atacó con un sentimiento de impotencia, frente a un Racing que siempre mantuvo un plan y que manejó el juego como quiso. Velasco entró mal en el Xeneize y la gente se lo hizo saber con murmullos, en cada pelota perdida.

Los minutos pasaron, Racing aguantó y se terminó llevando una victoria histórica y justa, porque supo trabajar un partido que fue muy disputado. De esta forma, el elenco de Gustavo Costas sacó pasaje para la final en Santiago del Estero, donde buscará volver a ser campeón del fútbol argentino. Y también, de sacar boleto para la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, el Xeneize cerró otro año sin títulos y no estuvo a la altura de la semifinal, pese a jugar con su gente. Más allá de haber clasificado a la Copa Libertadores, nuevamente quedó en deuda en un año para el olvido. Más allá de la posibilidad de la continuidad de Claudio Úbeda para 2026, habrá que ver si Riquelme mantiene la decisión después de esta eliminación.

LEA TAMBIÉN

Un año negro para los grandes: Boca sin títulos y River, sin Libertadores

 

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Racing

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

