Policiales |CON LA VISTA OBLIGADA AL SUELO, CINCO LADRONES SAQUEARON CADA RINCÓN DE SU VIVIENDA

De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso

Un vecino de Villa Progreso quedó totalmente a merced de una banda que lo inmovilizó y se llevó todo lo que pudo de su casa. El episodio reavivó el temor de una zona que siente que los delincuentes actúan sin freno

De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso

El caso se reportó en una casa de 21 y 125 bis, en Villa Progreso / Web

8 de Diciembre de 2025 | 01:14
Edición impresa

La seguidilla de hechos violentos que atraviesan a Berisso volvió a quedar expuesta con un episodio aterrador ocurrido en Villa Progreso, donde un operario de 57 años vivió una noche que pudo haber terminado en tragedia. El avance de bandas que irrumpen en viviendas con total impunidad, a cualquier hora y sin dudar en emplear violencia, se consolidó como uno de los rasgos más preocupantes de la inseguridad en la Región. Esta vez, cinco ladrones encapuchados actuaron con una coordinación que dejó en evidencia que sabían perfectamente cómo aprovechar la vulnerabilidad de la víctima.

Según pudo saber EL DIA, el hecho ocurrió el sábado, cerca de las 23.15, cuando la víctima se encontraba en su vivienda calle 21 y 125 bis, en el corazón de Villa Progreso. Todo comenzó con un ruido que lo alertó: su moto Gilera 110 -que había comprado apenas cuatro días antes- estaba estacionada en la vereda. Al asomarse para ver qué pasaba, se encontró con un sujeto vestido completamente de negro, capucha puesta y el rostro cubierto. El desconocido fingió buscar a una persona “cuyo nombre no recordaba” y, segundos después, hizo una señal al aire. En ese instante, otros cuatro sujetos aparecieron detrás de él.

La escena se desató en cuestión de segundos. Sin darle tiempo a reaccionar, los cinco atacantes irrumpieron en la vivienda y lo obligaron a entrar. Una vez adentro, lo hicieron arrodillarse sobre un sillón y le apoyaron la cabeza hacia adelante, dejándolo completamente inmovilizado, sin poder ver nada. Es en ese momento cuando su integridad física estuvo más comprometida: rodeado, reducido y sin posibilidad de identificar a ninguno de los agresores, el damnificado solo podía escuchar las voces de quienes lo amenazaban. Según su denuncia, dijo haber distinguido al menos dos jóvenes y tres adultos, todos varones.

Mientras lo mantenían arrodillado, le exigieron dinero y cualquier objeto de valor que tuvieran a mano. En pocos minutos se llevaron su billetera con dinero en efectivo, documentación personal y su celular. También cargaron con una valija en la que guardaba herramientas, una colección de revistas deportivas y documentación variada, entre otros elementos personales. Para completar el saqueo, robaron tres cuchillos de campo.

Con las llaves de la casa y de la moto en su poder, los cinco delincuentes escaparon: dos huyeron a bordo del motovehículo y los otros tres lo hicieron caminando hacia la zona de 80 y 125.

Voceros señalaron que la víctima, en shock, permaneció dentro de la vivienda sin animarse a salir por miedo a que los agresores siguieran cerca. Es más, recién ayer al mediodía dio aviso a un patrullero que pasaba por la zona. Luego radicó la denuncia en el Destacamento Villa Progreso.

MIEDO INSTALADO

Todavía golpeado y con marcas leves producto de la violencia ejercida durante el asalto, la víctima aseguró ante las autoridades que no podría reconocer a nadie: todos estaban encapuchados, vestidos de negro y actuaron con rapidez quirúrgica. Asimismo destacó que en el barrio hay numerosas cámaras que podrían ser clave para reconstruir el ataque.

El hecho reavivó el temor en una zona que viene registrando un incremento de robos donde los vecinos advierten que la presencia delictiva se ha vuelto constante.

 

