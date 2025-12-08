Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
Inflación, licitación y dólar: los datos que espera el Gobierno, con la atención puesta en el Presupuesto
La Selección Argentina empieza con ventaja antes de jugar: cómo el calendario del Mundial 2026 le juega a favor
River se quedó sin chances de acceder a la Libertadores y jugará la Sudamericana el próximo año
Tiembla Campanella: en Miramar quieren cobrar un impuesto al metegol
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso
El viaje de Zaira Nara a Mendoza acompañada de un hombre: ¿nuevo amor en puerta?
El equipo chileno de empresarios argentinos, a la Copa Libertadores
Una supercomputadora definió qué selecciones llegan con más chances al Mundial 2026: cómo le irá a Argentina
El Fortaleza de Martín Palermo perdió frente a Botafogo y se despidió del Brasileirao
Echaron a Pipo Gorosito de Alianza Lima: fue eliminado por su clásico rival en las semifinales de la liga de Perú
Mundial Junior de Hockey: Las Leoncitas clasificaron a cuartos de final en Chile
Montoro empató y habrá desempate con Curuzú Cuatiá para definir al campeón de la B
El Gobierno impone un límite al endeudamiento empresarial: cómo es la medida que busca dejar atrás un "gran fantasma"
Tras el escándalo del título "por escritorio" de Central: cuáles fueron los otros cuatro casos del fútbol argentino
Lewis Hamilton y un récord negativo tras la temporada con Ferrari
El Chivo Vs. el Óvalo: cómo quedó la guerra de títulos en el TC tras la conquista de Canapino en La Plata
Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
El piloto platense Nicolás Moscardini logró el subcampeonato y ascendió al Turismo Carretera
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly, otra vez bien en el fondo
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un importante evento de danza derivó en escenas de terror. Al menos cinco jóvenes de la Ciudad fueron asistidos
Un evento que debía ser una fiesta para cientos de bailarines terminó convirtiéndose en una tarde de caos y descompensaciones en el Teatro Gran Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta. Allí, durante la “Megafinal” de un torneo nacional de danza, la sobreventa de entradas, la falta de ventilación y una temperatura agobiante provocaron que al menos 20 personas sufrieran signos de golpe de calor. Entre ellas, cinco jóvenes de La Plata que habían viajado para competir y que debieron recibir asistencia médica.
Los damnificados platenses forman parte del estudio Alquimia Dance, con sede en 66 entre 165 y 166, en Los Hornos. Sus familias relataron que los chicos “lloraron muchísimo” por la situación, que temieron por su salud y que la organización “fue un desastre” desde el inicio. Dos de los menores incluso fueron trasladados a un hospital de la zona, aunque más tarde fueron dados de alta. “Por suerte no fue una tragedia”, resumió una madre.
El episodio se desencadenó pasadas las 14.30, cuando varios llamados al 911 alertaron que el teatro estaba “sobrepasado de gente” y que había menores descompensados. Según los reportes oficiales, mientras en el interior se preparaban grupos de distintas provincias para competir, el público seguía ingresando pese a que la capacidad habilitada -400 personas- ya había quedado largamente superada. Testigos estimaron que dentro del edificio había más de 700 asistentes.
La situación se volvió crítica cuando los jóvenes que esperaban su turno en los pisos superiores comenzaron a sentirse mareados por el calor extremo y la falta de aire. Varios se desmayaron y otros tuvieron que ser oxigenados en el hall. El SAME envió cuatro ambulancias, además de una unidad privada, y el personal de salud recomendó suspender el evento de inmediato. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que la prioridad fue evacuar el espacio antes de que la situación derivara en algo más grave. “No tenía lógica seguir. Había mucha gente, más de la capacidad determinada. Los chicos estaban descompensándose y el calor era insoportable. Di la orden de evacuar el teatro”, señaló.
Mientras las ambulancias asistían a los heridos, afuera comenzó otra escena de tensión. Decenas de jóvenes, familiares y espectadores protestaron por la suspensión y reclamaron que se devolviera el dinero de las entradas. Muchas competidoras, todavía vestidas con ropa de baile, gritaban con megáfonos frente a las puertas.
Las familias platenses describieron un panorama caótico: pasillos saturados y un segundo piso donde el calor “era irrespirable”. Patricia, abuela de uno de los chicos, relató a un medio televisivo que cuando subió a buscar a sus nietos vio cómo varios menores estaban siendo asistidos.
LE PUEDE INTERESAR
Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos
LE PUEDE INTERESAR
Tarde de terror para un chofer de Didi
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí