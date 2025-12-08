Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |TEMPERATURA AGOBIANTE Y FALTA DE VENTILACIÓN

Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

Un importante evento de danza derivó en escenas de terror. Al menos cinco jóvenes de la Ciudad fueron asistidos

Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

Ocurrió en el Teatro Gran Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta

8 de Diciembre de 2025 | 01:12
Edición impresa

Un evento que debía ser una fiesta para cientos de bailarines terminó convirtiéndose en una tarde de caos y descompensaciones en el Teatro Gran Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta. Allí, durante la “Megafinal” de un torneo nacional de danza, la sobreventa de entradas, la falta de ventilación y una temperatura agobiante provocaron que al menos 20 personas sufrieran signos de golpe de calor. Entre ellas, cinco jóvenes de La Plata que habían viajado para competir y que debieron recibir asistencia médica.

Los damnificados platenses forman parte del estudio Alquimia Dance, con sede en 66 entre 165 y 166, en Los Hornos. Sus familias relataron que los chicos “lloraron muchísimo” por la situación, que temieron por su salud y que la organización “fue un desastre” desde el inicio. Dos de los menores incluso fueron trasladados a un hospital de la zona, aunque más tarde fueron dados de alta. “Por suerte no fue una tragedia”, resumió una madre.

El episodio se desencadenó pasadas las 14.30, cuando varios llamados al 911 alertaron que el teatro estaba “sobrepasado de gente” y que había menores descompensados. Según los reportes oficiales, mientras en el interior se preparaban grupos de distintas provincias para competir, el público seguía ingresando pese a que la capacidad habilitada -400 personas- ya había quedado largamente superada. Testigos estimaron que dentro del edificio había más de 700 asistentes.

La situación se volvió crítica cuando los jóvenes que esperaban su turno en los pisos superiores comenzaron a sentirse mareados por el calor extremo y la falta de aire. Varios se desmayaron y otros tuvieron que ser oxigenados en el hall. El SAME envió cuatro ambulancias, además de una unidad privada, y el personal de salud recomendó suspender el evento de inmediato. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que la prioridad fue evacuar el espacio antes de que la situación derivara en algo más grave. “No tenía lógica seguir. Había mucha gente, más de la capacidad determinada. Los chicos estaban descompensándose y el calor era insoportable. Di la orden de evacuar el teatro”, señaló.

Mientras las ambulancias asistían a los heridos, afuera comenzó otra escena de tensión. Decenas de jóvenes, familiares y espectadores protestaron por la suspensión y reclamaron que se devolviera el dinero de las entradas. Muchas competidoras, todavía vestidas con ropa de baile, gritaban con megáfonos frente a las puertas.

Las familias platenses describieron un panorama caótico: pasillos saturados y un segundo piso donde el calor “era irrespirable”. Patricia, abuela de uno de los chicos, relató a un medio televisivo que cuando subió a buscar a sus nietos vio cómo varios menores estaban siendo asistidos.

LE PUEDE INTERESAR

Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos

LE PUEDE INTERESAR

Tarde de terror para un chofer de Didi
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

Los alcances del feriado nacional

Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional

A un año del secuestro del gendarme argentino

“Régimen criminal”: EE UU le apunta fuerte a Maduro

Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso

Golpe en La Boca: Racing sacó chapa y es finalista

Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Últimas noticias de Policiales

De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso

La inseguridad vial y un cierre de año trágico

Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos

Tarde de terror para un chofer de Didi
Espectáculos
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
Gaby Sabatini, de visita por La Plata
El hijo de Yiya Murano contra la serie: “Lo bloquearon”
Valdés sobre Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”
La Ciudad
Los alcances del feriado nacional
Micros, recolección y más: así funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del lunes
Dolor en Los Hornos por la muerte de un querido vecino
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
Información General
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional
Aeropuerto de Comodoro evacuado por amenaza
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Deportes
El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13
¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?
Son de la Liga y fanas de Gimnasia y Estudiantes
Definiciones mano a mano, el morbo extra que generan los clásicos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla