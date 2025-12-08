El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
Por su parte, Aprevide detalló que los hinchas deberán ir con el DNI y el carnet en mano. Además se prohibió la pirotecnia
Sin dudas, el clásico que disputarán hoy Gimnasia y Estudiantes no será uno más, ya que se definirá al segundo finalista del Torneo Clausura. Ante este suceso, habrá un fuerte operativo para ingresar al Juan Carmelo Zerillo, que abrirá sus puertas a partir de las 13 horas.
Los hinchas que asistan al Bosque deberán llevar DNI y el carnet de socio en mano, por lo que Aprevide recomendó que ir temprano a la cancha para que todo sea prolijo. Además, los socios que vayan al clásico tendrán que tener sí o sí la cuota al día. Habrá muchos controles y además se hará uso del derecho de admisión a través de teléfonos inteligentes.
En total, serán 650 efectivos de la Provincia de Buenos Aires, 65 agentes de seguridad privada y 135 de Utedyc quienes estarán a cargo del operativo de seguridad. Además habrá coordinación con 4 ambulancias de alta complejidad y el cuartel de bomberos.
Los ingresos serán por las puertas 5, 14, 21, 22 y 23, mientras que la prensa accederá por la puerta 23 bis. También se detalló que en caso de emergencias, se utilizarán las puertas 38 y 39 del estadio. Cabe recordar que Aprevide le prohibió a Gimnasia la venta de generales para el clásico.
Por su parte, Aprevide dejó en claro que estará prohibido el uso de pirotecnia tanto adentro como afuera del estadio, por lo que los controles también estarán abocados en eso. También estará prohibido el ingreso con cualquier elemento que ponga en riesgo la seguridad dentro del estadio.
Esto abarca todo lo que es bengalas, artefactos de humo, fuegos artificiales y cualquier otro tipo de pirotecnia. En caso de no cumplirse estos requisitos, el club podría ser sancionado con una multa económica y también con la suspensión del ingreso de su público para futuros partidos.
Uno de los últimos casos fue el de Racing, que luego de lanzar pirotecnia en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo, sufrió una multa económica y también tuvo que jugar a puertas cerradas un partido por el Clausura, mientras que también deberá jugar tres encuentros a puertas cerradas en la próxima competencia internacional que dispute.
Además, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte detalló que el operativo contará con el apoyo de las cámaras de seguridad del estadio, ya que se realizará un monitoreo constante en los ingresos como también en el interior y el exterior del estadio. Además, el plantel visitante junto con su delegación tendrá acompañamiento de personal policial con cámaras de video.
También se hará mayor énfasis en puntos claves como los principales accesos a la Ciudad y también aquellos lugares donde haya concentración de ambas parcialidades y planteles, sectores icónicos de La Plata, como la esquina de 7 y 50.
Tal como informó este medio no habrá pantalla gigante en el Country para el partido de esta tarde, por pedido de los organismos de Seguridad.
De todos modos los hinchas se están organizando para ir hasta el predio de City Bell y despedir a los jugadores con mucho colorido.
