Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense

Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense

Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense

en los colegios privados aguardan la paritaria docente/ el dia

8 de Diciembre de 2025 | 03:41
Edición impresa

Cierra el año y la incertidumbre vuelve a instalarse en el sistema educativo privado bonaerense. Tras varios meses sin aumentos —noviembre no tuvo actualización salarial y diciembre tampoco asoma con novedades—, la expectativa por la reapertura de paritarias se mezcla con la preocupación de las escuelas subvencionadas, que ya cerraron sus aranceles para fin de año sin información oficial sobre posibles incrementos docentes.

“La verdad es que estamos con un tema de preocupación”, reconoció Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepa), al describir una escena que se repite año tras año pero que esta vez se ve agravada por el retraso legislativo. La aprobación del endeudamiento provincial demoró el calendario político y dejó en suspenso las negociaciones entre el Gobierno y los gremios docentes. “Está todo supeditado a eso. No sabemos si va a cerrar el año con aumento para los docentes”, admitió el directivo de Aiepa.

La complejidad se vuelve mayor en las escuelas subvencionadas, que ya emitieron los aranceles correspondientes al cierre del ciclo lectivo. Cabe indicar que sobre 6.000 colegios privados, más de 4.000 son subvencionados en el territorio bonaerense. Y los que no tienen subsidio pueden implementar incrementos sin topes y suelen empezar a enviar las cuotas en febrero y no en marzo, como ocurre con los subvencionados.

Con el 30 de noviembre como fecha límite y sin notificaciones oficiales, las instituciones replicaron las cuotas del mes anterior. Pero si la paritaria se define en estos días, el impacto sería inmediato y difícil de absorber. “Si hay aumento ahora en diciembre, para las escuelas sería un problema. En enero hay que pagar los sueldos con el aumento, pero no podemos recuperarlo en la cuota”, explicó el directivo de Aiepa.

El margen de maniobra también es estrecho para los meses siguientes. Aunque las instituciones podrían informar ajustes en febrero, la actualización formal recién puede aplicarse a partir de marzo. “Febrero te permite avisar, pero la maquinaria de una escuela funciona a pleno desde marzo. Además, no sabemos si autorizarían un retroactivo”, agregó Zurita. La ecuación es delicada: si suben los salarios docentes, los colegios deben afrontar el gasto sin disponer del incremento en ingresos. “Es un efecto dominó. Ya mucha gente pagó la última cuota del año y todavía no sabemos cómo puede cerrar este tema”.

CALIDAD EDUCATIVA

Por otra parte, Zurita se refirió al Consejo de Calidad Educativa, un espacio contemplado por la Ley de Educación Nacional de 2006 y recién reglamentado en 2020. El organismo se destaca por su composición plural: ministros regionales, legisladores, UNICEF, OEI, representantes del mundo académico, gremios nacionales y organizaciones empresarias como la UIA, Coninagro y CAME. “Yo estoy representando a la asociación a través de CAME.

Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres

El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España

Entre los temas abordados sobresalen los operativos nacionales de evaluación y la comunicación de resultados. “No se trata solo de conocer los resultados, sino de qué se hace con ellos y cómo se producen mejoras”.

 

