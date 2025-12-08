Tarde de terror para un chofer de Didi

Un chofer de Didi de 31 años denunció haber sido víctima de un violento ataque en la tarde de ayer, mientras trabajaba en la zona de 164 y 64, en la zona de Los Hornos. Según su relato, había detenido su moto unos minutos para fumar un cigarrillo cuando un Renault Clio gris frenó bruscamente detrás de él, tocándole la rueda trasera. De inmediato, descendieron tres hombres, uno de ellos empuñando un hacha.

El denunciante, identificado como Darío, aseguró que los agresores comenzaron a golpearlo en el rostro mientras le exigían que entregara la moto. Pese a la violencia, logró cubrirse y acelerar para escapar del lugar, aunque uno de los atacantes alcanzó a arrebatarle el celular que llevaba sujeto en una funda cerca del tablero.

La víctima afirmó conocer a dos de los individuos, ambos domiciliados en las inmediaciones de 162 y 65. Según explicó, los tres atacantes estaban sin remera, de contextura delgada, tez clara y con el pelo claro. Relató que ninguno de ellos intentó ocultar su identidad.

El denunciante indicó que no hubo testigos del episodio, mientras que la investigación quedó en manos de las autoridades con jurisdicción en el área, mientras se intenta determinar el paradero del teléfono y avanzar en la identificación formal de los agresores.

El ataque, ocurrido a plena luz del día, vuelve a encender la preocupación por hechos violentos en sectores periféricos de la ciudad.

En paralelo, organizaciones de choferes de aplicaciones vienen advirtiendo que en las últimas semanas se multiplicaron los ataques contra repartidores y conductores de motos que trabajan con plataformas como Uber y DiDi, muchos de ellos interceptados en calles poco transitadas o durante breves detenciones. El caso de Darío se suma a esta secuencia que mantiene al sector en alerta.