La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024

Los patentamientos crecieron 19,8% interanual y superaron con amplitud a la Provincia y a la Nación. Sigue en valores históricos
El mercado automotor local evidenció en el anteúltimo mes de 2025 un comportamiento dividido entre los vehículos cero kilómetro y los usados.
Mientras los patentamientos de unidades nuevas registraron un crecimiento interanual del 19,8% -es decir, el mismo período pero del año pasado-, las transferencias de vehículos usados sufrieron una caída del 15,5% en comparación con el mismo mes de 2024.
El dato, que surge del Informe Económico de la Cámara de Comercio de La Plata, confirmó una tendencia que se viene consolidando en el último tramo del año: mayor dinamismo en los 0km y un mercado de segunda mano más cauteloso.
No obstante, en comparación con otros niveles geográficos, el desempeño de La Plata fue especialmente relevante.
El crecimiento local de los patentamientos superó ampliamente al de la provincia de Buenos Aires (1,2 por ciento por encima), y también se posicionó sobre el resultado nacional, que mostró una contracción del 2%. En el segmento de transferencias, en cambio, la caída registrada en la Ciudad fue levemente más pronunciada que la observada tanto en Nación (-13,0%) como en el resto del territorio bonaerense (-14,8%), lo que confirma que el mercado de usados atravesó en noviembre un momento de mayor debilidad relativa en el ámbito local.
En los últimos seis años, el promedio histórico en La Plata para este período fue de 10.200 patentamientos de vehículos 0km. Durante los once meses de 2025, en cambio, se registraron 12.318 inscripciones, lo que representó una diferencia positiva de 21 puntos porcentuales respecto de la media. Este resultado dejó a la Ciudad apenas por debajo del nivel nacional, que se ubicó 22 puntos por encima de su propio promedio histórico, y levemente por encima del desempeño de la provincia de Buenos Aires, que alcanzó un desvío positivo de 20 puntos.
En el mercado de autos usados, el promedio histórico platense para el período enero–noviembre es de 33.200 operaciones. En lo que va de 2025 se concretaron 36.402 transferencias, es decir, un nivel 10 puntos porcentuales superior a la media de los últimos seis años. En este caso, el desempeño local se mostró en línea con lo ocurrido tanto a nivel nacional como en el conjunto de la Provincia, donde también se observaron cifras similares por encima de los promedios históricos.
Otro dato relevante es el peso de la Ciudad dentro del mercado bonaerense. Durante noviembre, la participación de la Ciudad en el segmento de transferencias se ubicó por debajo de su promedio histórico, estimado en torno al 5,5%, mientras que las inscripciones de 0km lograron recuperar terreno y alcanzar niveles cercanos a los registrados a comienzos de año. Este dato refleja un reposicionamiento relativo del mercado local, con una mayor fortaleza en los patentamientos que en las operaciones de segunda mano.
En relación con los meses previos, el onceavo mes profundizó la brecha entre ambos segmentos. En octubre, el mercado de usados había mostrado un retroceso más moderado, mientras que en noviembre la caída se acentuó. El mercado de 0km, en cambio, mantuvo su sendero de crecimiento, sostenido por un contexto más favorable para el acceso al crédito y una mayor disponibilidad de unidades.
El balance general muestra un escenario de recuperación parcial del mercado automotor platense.
Los autos nuevos continúan ganando protagonismo y posicionando a la Ciudad por encima del promedio provincial y en mejor situación relativa que el promedio nacional. Los vehículos usados, en cambio, siguen mostrando señales de fragilidad y mayor sensibilidad al clima económico.
