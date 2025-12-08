La inseguridad vial y un cierre de año trágico

La cuenta de víctimas fatales en las rutas y calles de la región volvió a sumar un nuevo nombre y el número se vuelve cada vez más alarmante: ya son 72 las personas que murieron en siniestros viales en lo que va del año, superando incluso las 64 muertes registradas durante todo 2024. La estadística, que avanza casi semana a semana, evidencia que la inseguridad vial atraviesa uno de sus momentos más críticos y que las medidas de prevención siguen siendo insuficientes frente a un fenómeno que no deja de acelerarse.

El último caso se registró ayer por la madrugada en Abasto, en la zona de 208 y 32, donde un hombre de 35 años perdió la vida tras un violento vuelco. De acuerdo a lo revelado por fuentes policiales, se trata de Mathías Falcón, oriundo de Wilde, quien circulaba en un Ford Ka que, por causas que aún se intentan reconstruir, despistó y terminó volcando, provocando que el conductor saliera despedido del vehículo. Cuando la ambulancia del SAME llegó al lugar, el médico a cargo solo pudo constatar el fallecimiento.

Según el parte oficial, la escena fue preservada para las pericias de rigor, al tiempo que se inició el relevamiento de cámaras municipales y domiciliarias y la búsqueda de testigos que permitan entender qué ocurrió en los segundos previos al accidente. La UFI Nº 10 quedó a cargo de la investigación.

Hasta ahora no se descartan hipótesis, aunque los investigadores señalan que el siniestro ocurrió en una zona rural, de poca iluminación y con escaso tránsito: un escenario que, combinado con exceso de velocidad o una distracción, suele convertirse en una trampa mortal.

Mientras tanto, casi en paralelo, otro choque alteró la mañana en La Plata. Ocurrió en avenida 60 y 161, donde dos hombres resultaron heridos tras la colisión entre un Fiat Siena y una Peugeot Partner. En este caso, las víctimas -de 27 y 30 años- fueron asistidas por el SAME y derivadas al hospital de Romero con politraumatismos y lesiones en una mano. El conductor del Siena quedó imputado en una causa por lesiones culposas.

Aunque este episodio no arrojó víctimas fatales, vuelve a mostrar la frecuencia y gravedad de los accidentes que cada fin de semana sacuden a la ciudad. Y alimenta una preocupación que ya expusieron tanto especialistas como autoridades: la región cerrará el año con uno de los índices de mortalidad vial más altos de la última década.

Los informes preliminares coinciden en un dato contundente: la mayoría de los hechos mortales involucran a motociclistas, de entre 18 y 35 años, muchos de ellos circulando sin casco, en horarios nocturnos y en calles donde la iluminación es deficiente. La vulnerabilidad de este grupo, sumada a comportamientos de riesgo, los convirtió en protagonistas centrales de la tragedia vial.