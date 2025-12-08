El calor afloja un poco y ¿se viene la lluvia a La Plata?

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo mayormente nublado, vientos intensos del este con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 14 y 25 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana martes anticipan cielo cubierto, probabilidad de precipitaciones hacia la tarde, vientos intensos del este con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 18 y 24 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo mayormente nublado, vientos regulares del sudeste rotando al este y una temperatura entre 17 y 27 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo parcialmente cubierto, vientos leves a regulares del noroeste y una temperatura entre 18 y 30 grados.