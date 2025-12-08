El calor afloja un poco y ¿se viene la lluvia a La Plata?

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV
VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda
Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más
¡Hasta hoy a las 15 podés participar del súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
La Justicia porteña trabaja en un índice para actualizar las indemnizaciones por despidos
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz
La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit
Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres
Actividades: feria navideña, taller para mayores, música en Capital Chica, club de lectura en la Biblioteca Central bonaerense
Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Para hoy anticipan una temperatura máxima de 25º. El pronóstico para los próximos días
Escuchar esta nota
Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo mayormente nublado, vientos intensos del este con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 14 y 25 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana martes anticipan cielo cubierto, probabilidad de precipitaciones hacia la tarde, vientos intensos del este con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 18 y 24 grados.
Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo mayormente nublado, vientos regulares del sudeste rotando al este y una temperatura entre 17 y 27 grados.
Mientras que para el jueves anuncian cielo parcialmente cubierto, vientos leves a regulares del noroeste y una temperatura entre 18 y 30 grados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí