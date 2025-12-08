Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Canasta familiar

Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres

Deportes, música, danza, idiomas y salidas recreativas se volvieron imprescindibles entre los chicos y engordan el presupuesto del hogar

Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres
8 de Diciembre de 2025 | 03:40
Edición impresa

En un contexto económico donde los aumentos en alimentos y servicios se llevan la mayor atención, existe otra “canasta” que golpea el bolsillo silenciosamente a las familias: la de las actividades extracurriculares. Deportes, danza, idiomas, talleres, materiales, torneos, vestuarios, viáticos: una suma de gastos que no figura en ningún índice oficial pero que define la organización de miles de hogares.

Un informe de TN reveló que las familias destinan entre el 20 y y el 40 por ciento de sus ingresos a estas actividades. Y aunque el INDEC calcula que criar a un chico en edad escolar demanda entre 430 mil y 540 mil pesos mensuales según la etapa del desarrollo, esa cifra no contempla nada de lo que sucede fuera de la escuela.

Verónica, mamá de Ramiro (11), explicó a este diario que aunque su hijo hace handball en un club y solo paga una cuota social de 25 mil pesos, los gastos se multiplican por otros lados: “ahora empezó a tener su vida social un poco más amplia. Si bien no sale como un adolescente si tiene planes en casa de amigos y cada vez que va pide plata para comprar comida, más el transporte ya sea que lo acompañemos en micro o en un remise. A eso se le suma la ropa que pide para estos eventos especiales”.

A esto el mes pasado se le sumó el viaje de egresados de la primaria. “Fueron tres días a Tandil (solo pasaron dos noches allí) y costó 600.000 pesos. El precio estaba congelado desde el año pasado y nos pareció muchísimo, pero iban todos, así que se hizo el esfuerzo para que no se quede por fuera. Además de todas las cosas que hubo que comprar: ropa, artículos personales y lo que pedían desde la empresa”, detalló Verónica.

Adriana, mamá de Juan (9) y Luna (14), vive una dinámica similar, pero por duplicado: “se van más o menos 100.000 pesos por mes entre las cuotas del club de uno, la danza de la otra. A eso se le suman los trajes para las muestras dos veces al año y algún accesorio que necesiten”.

Ante esto, se sinceró: “es un gasto para achicar, pero no podemos dejarlos sin actividades. Ajustamos en otras cosas hasta que ya no se pueda más”.

LE PUEDE INTERESAR

El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España

LE PUEDE INTERESAR

Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición

El problema, coinciden las familias, no es solo el monto: es la frecuencia de los aumentos y la presión emocional de tener que sostenerlos. “¿Cómo les decís que no? Si es lo que les hace bien”, admitió un padre.

En ese sentido el sociólogo Carlos de Angelis definió este fenómeno como una combinación de demanda social y aspiración: “Las familias sienten que la escuela ya no es suficiente y buscan complementar la formación”.

Pero cuando los números no cierran y hay que abandonar las actividades, el impacto emocional también es fuerte. La psicóloga Florencia Alfie explicó que “cuando los padres no pueden ofrecer lo mismo que antes, sienten que fallan”, y para los chicos “la pérdida de una actividad es un duelo: implica resignar un rol social, un espacio de validación y parte de su identidad”.

COSTOS DE CRIANZA

Mientras los costos de crianza —según el INDEC y UNICEF— siguen escalando. Según el último informe publicado en noviembre pasado, con los datos de octubre, para un bebé de menos de un año, el costo total es de 441.173 pesos (137.485 pesos corresponden al gasto de bienes y servicios, mientras que 303.687 pesos corresponden al cuidado); para los más pequeños de 1 a 3 años, trepa a 524.597 pesos (177.526 pesos de bienes y servicios y 347.071 pesos de cuidado); entre los 4 y 5 baja a 443.020 pesos (226.100 pesos de bienes y servicios y 216.920 pesos el costo del cuidado); y en la etapa de 6 a 12 años, alcanza el pico de 557.173 pesos (280.478 pesos de bienes y servicios y 276.695 pesos de cuidado).

A eso se le deben sumar las actividades extracurriculares que se consolidan como uno de los gastos más difíciles de sostener y de recortar. Porque no son solo clases, en muchos casos son la pieza central de la vida cotidiana de los chicos. Y es en ese contexto que los padres aseguran que les cuesta cortar esos gastos para los chicos.

“Se van más o menos $100.000 por mes entre las cuotas del club de uno, la danza de la otra”

Adriana Mamá de dos chicos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final

Los alcances del feriado nacional

Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Golpe en La Boca: Racing sacó chapa y es finalista

Clima caliente e insultos en la previa del partido

El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino
Últimas noticias de La Ciudad

La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024

Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense

El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España

Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición
Espectáculos
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
Gaby Sabatini, de visita por La Plata
El hijo de Yiya Murano contra la serie: “Lo bloquearon”
Valdés sobre Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”
Policiales
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
La inseguridad vial y un cierre de año trágico
Susto y caos en un teatro, con platenses afectados
Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos
Tarde de terror para un chofer de Didi
Información General
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional
Aeropuerto de Comodoro evacuado por amenaza
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Deportes
El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13
¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?
Son de la Liga y fanas de Gimnasia y Estudiantes
Definiciones mano a mano, el morbo extra que generan los clásicos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla