Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres

En un contexto económico donde los aumentos en alimentos y servicios se llevan la mayor atención, existe otra “canasta” que golpea el bolsillo silenciosamente a las familias: la de las actividades extracurriculares. Deportes, danza, idiomas, talleres, materiales, torneos, vestuarios, viáticos: una suma de gastos que no figura en ningún índice oficial pero que define la organización de miles de hogares.

Un informe de TN reveló que las familias destinan entre el 20 y y el 40 por ciento de sus ingresos a estas actividades. Y aunque el INDEC calcula que criar a un chico en edad escolar demanda entre 430 mil y 540 mil pesos mensuales según la etapa del desarrollo, esa cifra no contempla nada de lo que sucede fuera de la escuela.

Verónica, mamá de Ramiro (11), explicó a este diario que aunque su hijo hace handball en un club y solo paga una cuota social de 25 mil pesos, los gastos se multiplican por otros lados: “ahora empezó a tener su vida social un poco más amplia. Si bien no sale como un adolescente si tiene planes en casa de amigos y cada vez que va pide plata para comprar comida, más el transporte ya sea que lo acompañemos en micro o en un remise. A eso se le suma la ropa que pide para estos eventos especiales”.

A esto el mes pasado se le sumó el viaje de egresados de la primaria. “Fueron tres días a Tandil (solo pasaron dos noches allí) y costó 600.000 pesos. El precio estaba congelado desde el año pasado y nos pareció muchísimo, pero iban todos, así que se hizo el esfuerzo para que no se quede por fuera. Además de todas las cosas que hubo que comprar: ropa, artículos personales y lo que pedían desde la empresa”, detalló Verónica.

Adriana, mamá de Juan (9) y Luna (14), vive una dinámica similar, pero por duplicado: “se van más o menos 100.000 pesos por mes entre las cuotas del club de uno, la danza de la otra. A eso se le suman los trajes para las muestras dos veces al año y algún accesorio que necesiten”.

Ante esto, se sinceró: “es un gasto para achicar, pero no podemos dejarlos sin actividades. Ajustamos en otras cosas hasta que ya no se pueda más”.

El problema, coinciden las familias, no es solo el monto: es la frecuencia de los aumentos y la presión emocional de tener que sostenerlos. “¿Cómo les decís que no? Si es lo que les hace bien”, admitió un padre.

En ese sentido el sociólogo Carlos de Angelis definió este fenómeno como una combinación de demanda social y aspiración: “Las familias sienten que la escuela ya no es suficiente y buscan complementar la formación”.

Pero cuando los números no cierran y hay que abandonar las actividades, el impacto emocional también es fuerte. La psicóloga Florencia Alfie explicó que “cuando los padres no pueden ofrecer lo mismo que antes, sienten que fallan”, y para los chicos “la pérdida de una actividad es un duelo: implica resignar un rol social, un espacio de validación y parte de su identidad”.

COSTOS DE CRIANZA

Mientras los costos de crianza —según el INDEC y UNICEF— siguen escalando. Según el último informe publicado en noviembre pasado, con los datos de octubre, para un bebé de menos de un año, el costo total es de 441.173 pesos (137.485 pesos corresponden al gasto de bienes y servicios, mientras que 303.687 pesos corresponden al cuidado); para los más pequeños de 1 a 3 años, trepa a 524.597 pesos (177.526 pesos de bienes y servicios y 347.071 pesos de cuidado); entre los 4 y 5 baja a 443.020 pesos (226.100 pesos de bienes y servicios y 216.920 pesos el costo del cuidado); y en la etapa de 6 a 12 años, alcanza el pico de 557.173 pesos (280.478 pesos de bienes y servicios y 276.695 pesos de cuidado).

A eso se le deben sumar las actividades extracurriculares que se consolidan como uno de los gastos más difíciles de sostener y de recortar. Porque no son solo clases, en muchos casos son la pieza central de la vida cotidiana de los chicos. Y es en ese contexto que los padres aseguran que les cuesta cortar esos gastos para los chicos.

