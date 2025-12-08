Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |TELEVISA ESPN PREMIUM Y TNT SPORTS, ADEMÁS TRANSMITE FM LA REDONDA 100.3

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final

Esta tarde desde las 17, se pone en juego una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, en el Estadio del Bosque, por las semis del Torneo Clausura. Facundo Tello es el encargado de impartir justicia

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
8 de Diciembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

La Ciudad amaneció con otra energía. Esa tensión previa, casi eléctrica, que se siente en el aire cada vez que el fútbol platense queda frente a frente, la cual volvió a adueñarse de cada esquina. El día que esperaban todos los platenses —y el futbolero en general— finalmente llegó. Esta tarde se definirá el segundo finalista que el sábado peleará por la consagración en el Torneo Clausura. Gimnasia y Estudiantes se miden desde las 17, por las semifinales del campeonato, en el Estadio del Bosque, en un clásico que paraliza la capital bonaerense.

El arbitraje quedará en manos de Facundo Tello, respaldado por Lucas Novelli en el VAR, en un duelo donde cada decisión tendrá un peso específico. La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el equipo de la Supertransmi transmite en FM La Redonda 100.3.

El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13

Desde anoche y durante las primeras horas de la mañana, la Ciudad volvió a vestirse de clásicos: banderas colgadas en balcones, camisetas en las calles, comuniones de hinchas para calmar la ansiedad, de cara a la tarde. Esta vez, será el turno de la fanaticada tripera de encargarse del recibimiento en el Juan Carmelo Zerillo, que promete un marco inolvidable. Del otro lado, los simpatizantes albirrojos preparan la despedida del plantel en City Bell, prevista para las 13, aunque sin pantalla gigante en el predio Mariano Mangano.

El Tripero y el Pincha vuelven a cruzarse en una definición mata-mata después de 11 años. El último antecedente directo fue en la Copa Sudamericana 2014, cuando Estudiantes se impuso por 1-0 en el global. Sin embargo, el presente actual de ambos equipos muestra una paridad que vuelve a poner la moneda en el aire.

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Gimnasia llega a este duelo tras una semana movida puertas adentro, marcada por un paro del plantel debido a la falta de pagos y la transición dirigencial. Pese a la turbulencia, el grupo volvió rápido a Estancia Chica para enfocarse en la pelota y sostener el envión deportivo que logró en el tramo final del torneo. El Lobo rompió la mala racha, escapó del descenso y se metió entre los mejores del Clausura, respaldado por una seguidilla de cinco victorias consecutivas ante River, Vélez, Platense, Unión y Barracas Central. Su última caída fue el 19 de octubre, justamente ante Estudiantes, en el Estadio UNO. Desde entonces, el equipo se transformó.

 

Alejandro Piedrahíta en lugar de Jeremías Merlo sería el único cambio que realizaría Zaniratto

 

En el análisis futbolístico, el cuerpo técnico trabajó distintas variantes durante la semana. Alejandro Piedrahíta aparece como el candidato a meterse en el once inicial en lugar del juvenil Jeremías Merlo, ya recuperado de una mialgia. El resto del equipo repetiría la base que superó a Barracas por 2-0 en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Será un Lobo reconocible, intenso, decidido a volver a golpear en una tarde donde cada detalle cuenta.

En la otra vereda, se encuentra Estudiantes, que también llega entonado, tras eliminar en fila a Rosario Central y Central Córdoba, dos rivales exigentes y en Estadios siempre complejos. El Pincha tuvo una semana más calmada a diferencia de las anteriores, aunque con una mala noticia que alteró la planificación: la sanción de Guido Carrillo no fue reducida y recién podrá volver en una eventual final. Aun así, el equipo mostró fortaleza competitiva incluso sin él, y la confianza interna se sostiene.

El entrenador Eduardo Domínguez evalúa sostener casi toda la estructura que viene utilizando. El único cambio que asoma es el ingreso del juvenil Mikel Amondarain en lugar de Ezequiel Piovi, un movimiento que ordenaría el mediocampo y permitiría replicar el funcionamiento que lo llevó a esta instancia.

Siguiendo esta línea, en el fondo, todo indicaría que se mantendrían los mismos, que en los últimos encuentros tuvieron rendimientos notables.

 

Los hinchas de Estudiantes despedirán al plantel en el Country Club

 

Por su parte, en el ataque, el equipo apostaría nuevamente por Facundo Farías y Edwin Cetré, más allá de los rumores por una posible presencia de Lucas Alario como referencia de área, algo que en las últimas horas perdió fuerza.

Con estos condimentos, La Plata se prepara para vivir por tercera vez en el 2025 la fiesta deportiva más importante de la Ciudad. Pero esta vez tiene otro sabor: es un clásico que no solo define al segundo finalista del Clausura, sino que también pesa por la fecha del calendario, por el momento emocional de los equipos y por el pulso de una Ciudad que late al ritmo de los colores. Será un clásico diferente, decisivo y cargado de historia. Uno de esos partidos que quedan marcados para siempre en la memoria colectiva.

Son de la Liga y fanas de Gimnasia y Estudiantes

De esta forma, cuando el sol caiga sobre el bosque, y las calles de la Capital de la Provincia de Buenos Aires se oscurezcan, uno de los dos festejará y quedará a un paso de la gloria, ya que disputará la final el próximo sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Cabe recordar, que en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el partido tendrá un alargue de 30 minutos dividido en dos tiempos de 15. De persistir la paridad, el ganador se definirá desde los doce pasos.

Definiciones mano a mano, el morbo extra que generan los clásicos
