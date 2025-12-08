Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz
Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia
La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit
Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres
El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España
Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición
Actividades: feria navideña, taller para mayores, música en Capital Chica, club de lectura en la Biblioteca Central bonaerense
Reclamos vecinales en los alrededores del Estadio Maradona por los residuos
Procesión y misa por la Fiesta de los pañuelos de la Virgen en la Ciudad
Punta Lara: se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
Maniataron a una jubilada en medio de un asalto en Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un robo que había dejado en jaque a un comerciante de San Carlos terminó este sábado con un operativo que derivó en el secuestro de armas de fuego, mercadería sustraída y la detención de dos sospechosos vinculados al ataque. La investigación se activó tras la denuncia del dueño de un pequeño almacén ubicado en 41 entre 142 y 143, quien días atrás regresó a su local y se encontró con la puerta trasera violentada y gran parte de la mercadería desaparecida.
El comerciante detalló que los ladrones habían saltado hacia el patio y, una vez adentro, rompieron el acceso interno para llevarse cartones de cigarrillos, bebidas alcohólicas, dinero de cambio y un televisor LED de 32 pulgadas. Para él, el golpe significó no solo una pérdida económica, sino también la sensación de vulnerabilidad que, según contó a las autoridades, se repite entre los vecinos de la zona por hechos similares.
Con esa denuncia como punto de partida, unidades de investigación iniciaron un relevamiento que incluyó análisis de movimientos, entrevistas y seguimiento de posibles sospechosos. El trabajo permitió identificar a dos individuos que, según los indicios reunidos, habían participado del robo. Con esos datos, se solicitaron dos órdenes de registro domiciliario que fueron ejecutadas este sábado en viviendas de 143 entre 41 y 42 y de 144 entre 43 y 44.
Los procedimientos arrojaron un resultado contundente: se incautaron tres armas de fuego -una pistola calibre .22 sin numeración y dos revólveres .32, también sin identificación-, además del televisor robado y 21 cajas de cigarrillos de distintas marcas. Todos esos elementos fueron reconocidos por el comerciante como parte de lo sustraído en su almacén.
En los operativos quedaron detenidos S. M., de 36 años, y L. G., de 41, quienes quedaron a disposición de la UFI 5 de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí