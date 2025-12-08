Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos

Un robo que había dejado en jaque a un comerciante de San Carlos terminó este sábado con un operativo que derivó en el secuestro de armas de fuego, mercadería sustraída y la detención de dos sospechosos vinculados al ataque. La investigación se activó tras la denuncia del dueño de un pequeño almacén ubicado en 41 entre 142 y 143, quien días atrás regresó a su local y se encontró con la puerta trasera violentada y gran parte de la mercadería desaparecida.

El comerciante detalló que los ladrones habían saltado hacia el patio y, una vez adentro, rompieron el acceso interno para llevarse cartones de cigarrillos, bebidas alcohólicas, dinero de cambio y un televisor LED de 32 pulgadas. Para él, el golpe significó no solo una pérdida económica, sino también la sensación de vulnerabilidad que, según contó a las autoridades, se repite entre los vecinos de la zona por hechos similares.

Con esa denuncia como punto de partida, unidades de investigación iniciaron un relevamiento que incluyó análisis de movimientos, entrevistas y seguimiento de posibles sospechosos. El trabajo permitió identificar a dos individuos que, según los indicios reunidos, habían participado del robo. Con esos datos, se solicitaron dos órdenes de registro domiciliario que fueron ejecutadas este sábado en viviendas de 143 entre 41 y 42 y de 144 entre 43 y 44.

Los procedimientos arrojaron un resultado contundente: se incautaron tres armas de fuego -una pistola calibre .22 sin numeración y dos revólveres .32, también sin identificación-, además del televisor robado y 21 cajas de cigarrillos de distintas marcas. Todos esos elementos fueron reconocidos por el comerciante como parte de lo sustraído en su almacén.

En los operativos quedaron detenidos S. M., de 36 años, y L. G., de 41, quienes quedaron a disposición de la UFI 5 de La Plata.